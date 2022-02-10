Российские керлингистки проиграли сборной США на Олимпиаде
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу уступила команде США в стартовом матче олимпийского турнира в Пекине.
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Женская сборная России по керлингу уступила команде США в стартовом матче олимпийского турнира в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 9:3 в пользу американок, россиянки досрочно прекратили борьбу после седьмого энда. В составе российской сборной на Играх выступают Алина Ковалева (скип), Юлия Портунова, Галина Арсенькина, Екатерина Кузьмина, а также запасная Мария Комарова.
Следующий матч россиянки проведут в пятницу против команды Швейцарии.