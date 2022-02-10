В МОК назвали спекуляциями публикации о сомнительном допинг-тесте фигуристки Валиевой

Во вторник МОК отменил церемонию награждения фигуристов по итогам командного турнира на Играх в Пекине, ссылаясь на срочные юридические обстоятельства, которые необходимо было уточнить у Международного союза конькобежцев. В среду портал Inside the Games предположил, что причиной задержки церемонии награждения могли стать проблемы с допинг-тестированием у Валиевой. В четверг в пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России сообщили ТАСС, что Валиева не будет отстранена от личных соревнований на Олимпийских играх в Пекине.

«Я не собираюсь комментировать всевозможные домыслы, которые видел, — сказал Адамс. — Вчера в срочном порядке у нас возникла ситуация, которая имеет юридические последствия. Я не собираюсь комментировать, потому что это было бы неуместно. Сообщения о потенциальном допинговом случае являются полностью спекулятивными».

«Мы, конечно, надеемся на понимание и терпение всех спортсменов, которые вовлечены в эту ситуацию. Это юридический вопрос. Больше ничего не могу сказать. Все стараются решить эту проблему очень быстро», — добавил он.

Сборная России по фигурному катанию выиграла командный турнир. Олимпийские медали завоевали Валиева, Марк Кондратюк, выступающие в соревнованиях спортивных пар Анастасия Мишина и Александр Галлямов, а также танцоры Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Второе место заняла команда США, третье — сборная Японии.