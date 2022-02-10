Камила Валиева дважды упала во время тренировки в Пекине, Трусова — трижды

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
5
3
0
2Норвегия
4
2
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал B
Джон Генри Крюгер
Денис Айрапетян
Стейн Десмет
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Керлинг
Микст. Матч за 3-е место
Швеция
Великобритания
Результаты
Горные лыжи
Супергигант. Мужчины
Маттиас Майер
Райан Кокрен-Сигль
Александр Килде
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Женщины. Финал
Элин Гу
Тесс Ледо
Матильда Гремо
Результаты
Шорт-трек
1 000 м. Мужчины. Финал
Рэнь Цзивэй
Ли Вэньлун
Лю Шаоан
Результаты
Расписание событий
Хоккей. Мужчины. Группа C
07:10онлайнШвеция3Латвия1
Сноуборд. Мужчины
09:00скороБорд-кросс. Мужчины. Финал
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороСШАШвеция
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороНорвегияКанада
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороКитайРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 2
09:05скороВеликобританияИталия
Горные лыжи. Мужчины
09:15скороСуперкомбинация. Мужчины. Слалом
Лыжные гонки. Женщины
10:00скороИндивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороФинляндияСловакия
Фристайл. Микст
14:00скороАкробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
Коньки. Женщины
15:00скоро5 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороКанадаЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороСШАДания
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороКитайШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКанадаГермания
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороСШАКитай
Санный спорт. Микст
16:30скороКомандные соревнования. Микст
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
07:28 (мск), источник: Чемпионат.com

Камила Валиева дважды упала во время тренировки в Пекине, Трусова — трижды

Стало известно, как в четверг выступили на тренировке в Пекине российские фигуристки Камила Валиева и Александра Трусова.

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Источник: Reuters

Валиева упала с четверного сальхова, сделала тройной аксель, четверной тулуп-тройной тулуп, тройной риттбергер, упала с четверного тулупа, сделала четверной тулуп-ойлер-тройной сальхов, тройной лутц-тройной тулуп, сообщает корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Результат прогона Трусовой: 4f, 4s (падение), 4t, 2a (падение), 4lz (падение), 4lz-3t.

Ранее стало известно, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Именно по этой причине организаторы ОИ перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований.

В командном турнире от сборной России помимо Валиевой участвовали пары Анастасия Мишина и Александр Галлямов, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, а также Марк Кондратюк.

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XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
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Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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