Россия сегодня без медалей: итоги дня в Пекине

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
11.02скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11.02скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11.02скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
11.02скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
11.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
17:42 (мск), источник: Sportmail.ru

Россия сегодня без медалей: итоги дня в Пекине

В четверг 10 февраля на Олимпиаде в Пекине разыграли 8 комплектов медалей.

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8
фотографий
8
фотографий

Первыми в борьбу за медали вступили сноубордистки. В дисциплине хафпайп первенствовала американка Хлоя Ким. Серебро завоевала испанка Керальт Кастельет, бронзовым призером стала японка Сэна Томита.

Женская сборная России по керлингу со счетом 3:9 уступила команде США в своем первом матче группового этапа. Мужская сборная России победила Китай со счетом 7:4 в своем матче групповой стадии.

Американский фигурист Нэйтан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сема Уно. Чемпион Игр в Сочи и Пхенчхане Юдзуру Ханю остался без медали, заняв четвертое место. Лучшим из российский фигуристов стал Евгений Семененко, занявший 8-е место. Марк Кондратюк завершил соревнования на 15-м месте, Андрей Мозалев стал 19-м.

Австриец Йоханнес Штольц выиграл золото в суперкомбинации. Серебряную медаль завоевал норвежец Александер Кильде, бронза у канадца Джеймса Кроуфорда.

Австрийский сноубордист Алессандр Хэммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе. Серебро у представителя Канады Элиота Грондена, бронзовым призером стал итальянец Омар Визинтин. Россиянин Даниил Донских завершил выступления в ⅛ финала.

Тереза Йохауг завоевала свое второе золото Игр в Пекине. На этот раз норвежская лыжница одержала победу в гонке на 10 км. Ранее Йохауг стала чемпионкой в скиатлоне. Финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски стали серебряным и бронзовым призером соответственно. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, финишировала 4-й, уступив третьему месту всего 0.1 секунды. Юлия Ступак закончила гонку на 7-м месте, Татьяна Сорина стала 10-й, Юлия Васильева — 15-й.

Сборная США по фристайлу одержала победу в командной акробатике. Второе место заняла сборная Китая, третье — сборная Канады. Российская команда, которую представляли Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, не пробилась в финал.

Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен с олимпийским рекордом выиграла золото на дистанции 5000 метров. Серебро завоевала канадка Изабель Вайдеман, бронзовым призером стала чешка Мартина Сабликова. Россиянка Наталья Воронина заняла 6-е место.

Сборная Германии одержала победу в санной эстафете. На втором месте соревнования завершила сборная Австрии, бронзовые медали завоевали латвийские саночники. Сборная России, за которую выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, стали четвертыми.

Таким образом, российские спортсмены не завоевали в четверг ни одной медали на Играх в Пекине.

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 11 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.

Полный медальный зачет вы можете посмотреть здесь.

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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