Россия сегодня без медалей: итоги дня в Пекине

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Первыми в борьбу за медали вступили сноубордистки. В дисциплине хафпайп первенствовала американка Хлоя Ким. Серебро завоевала испанка Керальт Кастельет, бронзовым призером стала японка Сэна Томита.

Женская сборная России по керлингу со счетом 3:9 уступила команде США в своем первом матче группового этапа. Мужская сборная России победила Китай со счетом 7:4 в своем матче групповой стадии.

Американский фигурист Нэйтан Чен стал олимпийским чемпионом в одиночном катании. Серебряным призером стал японец Юма Кагияма, бронзу завоевал его соотечественник Сема Уно. Чемпион Игр в Сочи и Пхенчхане Юдзуру Ханю остался без медали, заняв четвертое место. Лучшим из российский фигуристов стал Евгений Семененко, занявший 8-е место. Марк Кондратюк завершил соревнования на 15-м месте, Андрей Мозалев стал 19-м.

Австриец Йоханнес Штольц выиграл золото в суперкомбинации. Серебряную медаль завоевал норвежец Александер Кильде, бронза у канадца Джеймса Кроуфорда.

Австрийский сноубордист Алессандр Хэммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе. Серебро у представителя Канады Элиота Грондена, бронзовым призером стал итальянец Омар Визинтин. Россиянин Даниил Донских завершил выступления в ⅛ финала.

Тереза Йохауг завоевала свое второе золото Игр в Пекине. На этот раз норвежская лыжница одержала победу в гонке на 10 км. Ранее Йохауг стала чемпионкой в скиатлоне. Финки Кертту Нисканен и Криста Пярмякоски стали серебряным и бронзовым призером соответственно. Лучшая из россиянок, Наталья Непряева, финишировала 4-й, уступив третьему месту всего 0.1 секунды. Юлия Ступак закончила гонку на 7-м месте, Татьяна Сорина стала 10-й, Юлия Васильева — 15-й.

Сборная США по фристайлу одержала победу в командной акробатике. Второе место заняла сборная Китая, третье — сборная Канады. Российская команда, которую представляли Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин, не пробилась в финал.

Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен с олимпийским рекордом выиграла золото на дистанции 5000 метров. Серебро завоевала канадка Изабель Вайдеман, бронзовым призером стала чешка Мартина Сабликова. Россиянка Наталья Воронина заняла 6-е место.

Сборная Германии одержала победу в санной эстафете. На втором месте соревнования завершила сборная Австрии, бронзовые медали завоевали латвийские саночники. Сборная России, за которую выступали Татьяна Иванова, Роман Репилов, Александр Денисьев и Владислав Антонов, стали четвертыми.

Таким образом, российские спортсмены не завоевали в четверг ни одной медали на Играх в Пекине.

По итогам дня сборная России занимает 9-е место в медальном зачете. На счету российских спортсменов 11 медалей: 2 золотых, 3 серебряных и 6 бронзовых.

Со всеми результатами соревнований вы можете ознакомиться здесь.

Расписание Игр вы можете найти здесь.