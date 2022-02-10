Ханю упал, пытаясь исполнить четверной аксель на Олимпиаде
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю упал при попытке исполнения акселя в четыре с половиной оборота на Олимпийских играх в Пекине.
МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион японский фигурист Юдзуру Ханю упал при попытке исполнения акселя в четыре с половиной оборота на Олимпийских играх в Пекине.
Аксель в четыре с половиной оборота — прыжок, который в фигурном катании пытались исполнить считанные разы. Удачных попыток не было. Среди тех, кто ранее заходил на этот прыжок на соревнованиях — Ханю и бывший российский фигурист Артур Дмитриев, выступающий в настоящее время за США.
Ханю в произвольной программе на Олимпиаде в Пекине упал на приземлении с акселя в четыре с половиной оборота. Ранее сообщалось, что двукратный олимпийский чемпион целенаправленно готовился к исполнению этой попытки на Играх-2022.