Натан Чен стал олимпийским чемпионом Игр в Пекине
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Американский фигурист Натан Чен завоевал золотую медаль в одиночном катании на Олимпийских играх в Пекине.
За свой произвольный прокат американец получил 218,63 балла. В сумме он набрал 332,60 балла. Ранее в короткой программе Чен стал лучшим с мировым рекордом.
Второе место занял японец Юма Кагияма (201,93 балла в произвольной программе, 310,05 в сумме), бронзовым призером стал его соотечественник Сёма Уно (187,10 в произвольной, 293,00 в сумме).
Лучшим из россиян стал Евгений Семененко (274,13), занявший восьмое место.