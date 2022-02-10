Нэтан Чен — неуязвимый фигурист, которого создал тренер из СССР. В чем прелесть нового олимпийского чемпиона?
Нэтан Чен мог выиграть Олимпиаду еще четыре года назад.
Нэтан Чен мог выиграть Олимпиаду еще четыре года назад.
Для победы в Пхенчхане Юдзуру Ханю хватило 317,85 балла — через месяц после этого Чен получил 321,4 на ЧМ-2018 в Милане. Возможно, без оглушительного поражения в короткой Нэтан собрал бы более простую произвольную, перенервничал в шаге от золота, или просто Ханю, который выступил неидеально, собрался бы на более чистый прокат. Тогда проигрыш Чена казался его личной трагедией и немного потерялся на фоне голливудской истории победителя — с преодолением серьезной травмы и лучшей мужской произвольной прошлого цикла — «Сеймеем».
Возможно, выиграй Нэтан еще в Пхенчхане, он закончил бы с фигурным катанием прямо на корейском льду, оставшись в памяти зрителей везучим парнем, за счет крепкого здоровья и хорошей техники перепрыгавшим ослабленного олимпийского чемпиона. Оттолкнувшись от собственного провала в короткой программе, Чен прямо там, в Корее, начал писать новую историю мужского одиночного.
Но прелесть Чена в том, что он никогда не был замкнутой и нелюдимой машиной по штампованию прыжков — как можно было бы подумать, посмотрев на статистику его прокатов, но не зная самого Нэтана.
«Во многом способность хорошо выступать приходит благодаря тому, что провожу время за пределами катка, даю себе время быть обычным человеком, другом, а не просто спортсменом», — рассказывал Чен в интервью CNN.
В инстаграме Нэтан катается на скейтборде, ходит на пары, играет на гитаре и синтезаторе — как обычный студент, а не лучший одиночник мира, который несколько раз в году поднимает трибуны. В перерывах между прокатами он успевает похвалить Трусову и дать советы по учебе Семененко.
Но говоря о Нэтане, вы точно вспомните не только его лутц и ойлерный каскад с четверным тулупом во второй половине произвольной. Чен — это взрывная хореодорожка в прошлогодней произвольной под Гласса; игривый «Караван» и мальчишеский хип-хоп в финале «Рокетмэна». Чен — это умение посмеяться над собой из-за дурацкого падения и предложить тренеру поехать домой после лишения аккредитации на Гран-при, потому что Нэтан может откататься и сам.
Главный шаг для победы в Пекине Чен сделал еще в первый день соревнований. Именно олимпийская короткая дважды (и в командном, и в личном турнирах) подвела его в Пхенчхане — и он не мог не помнить об этом. В начале сезона Нэтан даже самонадеянно катал ремикс той самой несчастливой Немезиды, но все же отказался от нее в пользу проверенной «Богемы».
На Олимпиадах бывают разные победы. Неожиданные и логичные, драматичные и блеклые, спорные и безоговорочные. Победа Чена — очень правильная. Четырехлетнее доминирование Нэтана просто не могло завершиться иначе — нелепым падением в самый неподходящий момент, положительным тестом на коронавирус или другой случайностью, о которых просто не хочется фантазировать.
У сегодняшнего дня есть еще один герой — человек, который все эти годы так переживал за Нэтана, что от волнения мог перейти в кисс-энд-крае на русский язык, заплакать, а главное — который верил в Чена еще тогда, когда маленький Нэтан на юниорском ЧМ проигрывал Питкееву и Нгуену.
В карьере Чена был период тренировок по скайпу и соревнования, на которые он выводил себя сам, но все это было бы невозможно без Рафаэля Арутюняна. И, пожалуй, в «Оскар» от ISU стоит добавить номинацию за лучший тандем тренера и ученика хотя бы ради этого дуэта.
Арутюнян всегда гордился Ченом, но вряд ли возможно сегодня это делать сильнее, чем он.
Полина Крутихина