Дубль Валльмарка принес сборной Швеции победу над Латвией на Олимпиаде-2022
Сборная Швеции по хоккею в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Латвию со счетом 3:2.
Сборная Швеции по хоккею в стартовом матче группового турнира Олимпиады-2022 обыграла Латвию со счетом 3:2.
В составе шведов дубль оформил Лукас Валльмарк, еще одна шайба на счету Антона Ландера. Латвийская команда ответила шайбами Ренарса Крастенбергса и Николя Елисеева.
В следующем матче Швеция 11 февраля встретится со Словакией, Латвия в этот же день сыграет с Финляндией.