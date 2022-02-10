С Камилы Валиевой снято отстранение. Россия сохранит золото в командном турнире ОИ-2022

Камила Валиева не отстранена от участия в Олимпиаде. Фигуристка ни в чём не виновата?

Ранее сборная России выиграла командные соревнования по фигурному катанию на Олимпиаде-2022, но церемония награждения до сих пор не была проведена. Появилась информация, что допинг-тест 15-летней Валиевой показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Впоследствии команде юристов удалось снять отстранение Камилы. Несмотря на это, на данное решение ещё может быть подана апелляция в Спортивный арбитражный суд (CAS).