Австрийский горнолыжник Штрольц завоевал золото в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц стал олимпийским чемпионом в суперкомбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпиаде в Пекине.
Австрийский горнолыжник Йоханнес Штрольц стал олимпийским чемпионом в суперкомбинации (скоростной спуск + слалом) на Олимпиаде в Пекине.
Второе место занял норвежец Александр Килде, третьим стал канадец Джеймс Кроуфорд.
Сборная России не была представлена в этой дисциплине.
Горные лыжи. Яньцин (Китай). Олимпийские игры-2022.
Мужчины. Суперкомбинация. Слалом.