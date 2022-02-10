Австриец Хеммерле стал олимпийским чемпионом в сноуборд-кроссе
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.
ЧЖАНЦЗЯКОУ /Китай/, 10 февраля. /ТАСС/. Австрийский спортсмен Алессандро Хеммерле завоевал золотую медаль в сноуборд-кроссе на Олимпийских играх в Пекине.
Австриец в финальном заезде пришел к финишу первым. Второе место занял канадец Элиот Гронден, третье — итальянец Омар Визинтин.
Россиянин Даниил Донских завершил выступление в олимпийском турнире в ⅛ финала.
Олимпийские игры завершатся 20 февраля.