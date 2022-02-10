Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем, Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы
Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Норвежка Тереза Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем на Олимпиаде в Пекине.
Спортсменка преодолела дистанцию за 28 минут и 6,3 секунды. Второе место заняла финская спортсменка Кертту Нисканен, уступившая Йохауг 0,4 секунды, третьей стала еще одна финка Криста Пармакоски, проигравшая 31,5 секунды.
Россиянка Наталья Непряева финишировала на четвертом месте. Она проиграла победившей в гонке Йохауг 31,6 секунды и уступила бронзовому призеру Пармакоски 0,1 секунды.
Тереза Йохауг завоевала третью золотую медаль Олимпийских игр в карьере.
Лыжные гонки. Пекин (Китай). Олимпийские игры-2022.
Женщины. Индивидуальная гонка, 10 км (К).