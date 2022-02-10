Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года

Непряева в четверг стала четвертой в гонке на 10 км классическим стилем с раздельным стартом на Олимпиаде, уступив в борьбе за медаль 0,1 секунды.
На чемпионате мира в 1997 году Вяльбе победила итальянку Стефанию Бельмондо по итогам фотофиниша в гонке 5 км классическим стилем и 10 км — свободным.
«Если бы Наташа сегодня проиграла три секунды, то было бы не так обидно, — сказала Вяльбе. — Не вспомню, когда еще было обиднее за результат. Если только Бельмондо испытывала те же чувства, когда в 1997 году проиграла мне».
«Сейчас Наталья ничего не хочет даже говорить, я ее понимаю. Не надо лезть в душу, когда очень тяжело», — добавила глава ФЛГР.
Ранее на Играх в Пекине Непряева завоевала серебряную медаль в скиатлоне. Олимпиада завершатся 20 февраля.