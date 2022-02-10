Российские керлингисты обыграли китайцев и одержали первую победу в Пекине
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу победила команду Китая в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине.
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Мужская сборная России по керлингу победила команду Китая в матче группового этапа Олимпийских игр в Пекине.
Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу россиян. После восьмого энда россияне уступали со счетом 3:4, а предпоследний сумели выиграть со счетом 4:0. Последний энд не был доигран, так как китайцы за два броска до его конца лишились шансов догнать россиян.
В составе российской сборной выступают скип Сергей Глухов, Евгений Климов, Дмитрий Миронов, Антон Калалб, Даниил Горячев — запасной.
Десять сборных сыграют в однокруговом формате, четыре лучшие пробьются в полуфинал. Действующим олимпийским чемпионом является команда США. Россияне провели второй матч на турнире, в среду они уступили американцам в экстра-энде (5:6).