Российские керлингисты обыграли китайцев и одержали первую победу в Пекине

Встреча завершилась со счетом 7:4 в пользу россиян. После восьмого энда россияне уступали со счетом 3:4, а предпоследний сумели выиграть со счетом 4:0. Последний энд не был доигран, так как китайцы за два броска до его конца лишились шансов догнать россиян.