«Мы можем обыграть Россию. У нас отличная команда». Датчане готовят еще одну сенсацию на Олимпиаде?
Репортаж с тренировки следующих соперников России на Олимпиаде.
Репортаж с тренировки следующих соперников России на Олимпиаде.
Сборная Дании устроила первую сенсацию в хоккейном турнире на Олимпиаде — обыграла Чехию в стартовом матче со счетом 2:1. Следующий матч у команды, которая пробилась в Пекин только через квалификацию, не менее сложный — один из главных фаворитов Игр Россия. Датчане за день до игры провели дневную тренировку — занимались на тренировочном катке сразу после россиян. Учитывая вечерний матч вчера, занятие было не слишком интенсивным, даже не все игроки переодевались в хоккейную форму.
Главный тренер сборной Дании Хайнц Элерс тоже не выходил на лед — общался с журналистами в джинсах и кроссовках. И самое удивительное — без маски. Хотя, наверное, это не должно было стать сюрпризом.
Дания стала первой европейской страной, которая недавно сняла все коронавирусные ограничения несмотря на высокие показатели заболеваемости коронавируса. По мнению датских властей, «омикрон» самый неопасный штамм из всех существующих.
Элерс работает в сборной второй год, до этого тренировал в Швейцарии. И уже на первой свой Олимпиаде добился неплохих результатов. Изначально, датчане были аутсайдерами своей группы.
— Сборная России — абсолютный фаворит нашей группы, — заявил российским журналистам главный тренер Дании. — Это лучшая команда, которую я уже увидел здесь. Для нас матч с россиянами будет очень сложным, ведь у них имеется большое количество качественных, мастеровитых игроков. Мы подготовили для себя несколько видеонарезок с их вчерашнего матча против Швейцарии, чтобы сделать по ним нужные выводы. Я знаю, что у вас играет лучший бомбардир лиги. Не знаю, как произносится его фамилия, но он играет в московском «Динамо». Да, это Шипачев. Считаю, он, как и другие российские хоккеисты, имеет много классных навыков. Это высококвалифицированный игрок.
Мы сплоченная команда, нам нужно сыграть так же, как против Чехии, действовать компактно. Конечно, это хорошо, что у нас в составе имеются хоккеисты, которые выступали и выступают в КХЛ, они знакомы со многими россиянами. Это нужный и важный опыт. В плане ковида ситуация в нашей команде нормальная. Но два человека из нашего состава по-прежнему находятся на карантине. Они тренируются индивидуально. Это не очень хорошо, что спортсменам приходится находиться в изоляции на протяжении многих дней. Не думаю, что это может быть приемлемо для Олимпиады и для спортсменов, которые хотят выступать на таком высоком уровне.
Элерс говорил о Маттиасе Асперапе и Нике Олесене, которые по прилете в Пекин сдали положительные тесты и 10 дней находятся на изоляции. Олесеп уже высказывался в местной прессе об ужасных условиях в карантинном отеле. В комнатах грязно, еда ужасная, а выйти на улицу запрещается.
— Я чувствую себя как в тюрьме. Тем не менее, я считаю, что условия в датских тюрьмах лучше, чем здесь, в отеле, — приводит слова хоккеиста издание Nordschleswiger.
Никлас Йенсен — единственный игрок сборной Дании из КХЛ — избежал попадания в ковид-отель. Он лучше всех из своей команды знает завтрашних соперников. Форвард «Йокерита» уверен, что его сборная может обыграть Россию.
— Мы можем завтра обыграть Россию. Нам нужно держать это в голове перед матчем. Это только одна игра, все может случится. Конечно, мы понимаем, что аутсайдеры в этой встрече. Но будем пытаться использовать свои шансы.
У сборной России очень талантливые игроки, которые индивидуально сильны. Очень многих хорошо знаю, так как играю против них в КХЛ много лет. Повторюсь, талантливая и сильная команда. Уверен, что Россия сюда приехала за олимпийским золотом. Но у нас тоже отличная команда, мы, прежде всего, сильны как команда. Если сыграем правильно, то победим.
Самый опасный игрок сборной России, наверное, Шипачев. Я много раз играл против него. Очень умный игрок. Будем пробовать остановить его. Шипачев делает сильнее своих партнеров, нужно быть предельно осторожными, играя против его тройки. Он отлично видит площадку.
Дарья Тубольцева