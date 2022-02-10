Терезе Йохауг рассказала об отношении к российским лыжницам

«Я хочу видеть российских лыжниц на гонках здесь, и я очень рада серебру Непряевой в скиатлоне. Не знаю, кто именно заявил, что России не должно быть на Олимпиаде, но я рада, что российские лыжницы соревнуются здесь. Я бы назвала российскую команду одними из наших главных соперников в эстафете, они очень сильны», — приводит слова Йохауг сайт «Матч ТВ».