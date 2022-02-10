Хет-трик Маннинена помог сборной Финляндии победить словаков на старте ОИ

Встреча группы С завершилась со счетом 6:2 (3:1, 1:1, 2:0) в пользу финнов, у которых хет-трик оформил Сакари Маннинен (11-я, 30-я и 41-я минуты), дублем отметился Миро Аалтонен (19, 55) и одну шайбу забросил Харри Песонен (15). У словаков дважды отличился Юрай Слафковский (6, 32).

Как сообщается в официальном Twitter Международной федерации хоккея (IIHF), Слафковский стал первым с 1984 года хоккеистом, ставшим автором шайбы на Олимпиаде в 17-летнем возрасте. На Играх-1984 в Сараево отличился 17-летний американец Эдди Ольчик.