«Вали!» Почему россиянки отказались продолжать матч против США на Олимпиаде

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Норвегия
5
3
4
2Германия
5
3
0
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Мужчины. Финал
Бенжамин Карл
Тим Мастнак
Вик Уайлд
Результаты
Сноуборд
Параллельный гигантский слалом. Женщины. Финал
Эстер Ледецка
Даниэла Ульбинг
Глория Котник
Результаты
Расписание событий
Фристайл. Микст
14:00скороАкробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
Коньки. Женщины
15:00скоро5 000 м. Женщины. Финал
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороКанадаЮжная Корея
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороШвецияВеликобритания
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороСШАДания
Керлинг. Женщины. Сессия 2
15:05скороКитайШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороКанадаГермания
Хоккей. Мужчины. Группа A
16:10скороСШАКитай
Санный спорт. Микст
16:30скороКомандные соревнования. Микст
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
14:36 (мск), источник: Спорт РИА Новости

«Вали!» Почему россиянки отказались продолжать матч против США на Олимпиаде

Соревнования по керлингу в дабл-миксте прошли без россиян, а в двух других турнирах отечественные спортсмены наконец-то вступили в борьбу на Олимпиаде. В среду выступление начала мужская команда, а днем позже — женская. Обе открыли путь в Пекине играми против США.

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Источник: РИА "Новости"

Если мужчины уступили американцам только в экстра-энде (5:6), то у женщин картина сложилась гораздо хуже. Не сумев из-за собственных ошибок переломить ход встречи до экватора, россиянки далеко отпустили соперниц. Не помогали и привычные для керлинга звучные эмоциональные подсказки во время розыгрышей вроде криков «Вали!» на всю пекинскую арену. Это, конечно, не в адрес конкуренток, а для драйва в работе, чтобы камень лучше шел к цели.

После седьмого энда из десяти возможных счет стал 9:3 в пользу сборной США, и отстающие приняли решение досрочно завершить матч. Как объяснила скип российской команды Алина Ковалева, такой шаг, нередко встречающийся в керлинге, позволяет всем участникам сэкономить как физические, так и моральные ресурсы.

У нас особо не принято продолжать до конца, если ты уже понимаешь исход встречи. Мучить соперника было бы неуважением с нашей стороны. Хочется и свои силы поберечь немножко, и для соперников, наверное, тоже не очень хорошо было бы продолжать.
Алина Ковалева
скип сборной России по керлингу

Она же согласилась с коллегами по мужской сборной в том, что матч против США не выделялся особой принципиальностью. К счастью, в таком интеллектуальном виде спорта, как керлинг любая игра действительно выглядит миролюбиво и даже аристократично. Здесь работает целая культура, философия взаимоуважения. Например, спортсмены стараются нарочито не праздновать собственные удачные действия и тем более ошибки соперников.

Возвращаясь к соревновательной составляющей, стоит отметить, что мужская сборная России в четверг успела провести второй матч на Олимпиаде. В упорной борьбе с хозяевами турнира победу фактически удалось вырвать в девятом энде. Четыре выигранных камня дали россиянам преимущество в три балла, которое китайцы не смогли ликвидировать на заключительном отрезке встречи.

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Пекин-2022: лучшие кадры 9 февраля

Следующие матчи отечественных спортсменов ждут уже в пятницу, обе сборные России встретятся со Швейцарией. На последнем чемпионате мира команды этой страны победили россиянок в финале, а россиян — в матче за бронзу, так что дополнительной мотивации не занимать. Кроме того, российские керлингисты в тот же день сыграют и с датчанами.

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Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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