«Вали!» Почему россиянки отказались продолжать матч против США на Олимпиаде

Если мужчины уступили американцам только в экстра-энде (5:6), то у женщин картина сложилась гораздо хуже. Не сумев из-за собственных ошибок переломить ход встречи до экватора, россиянки далеко отпустили соперниц. Не помогали и привычные для керлинга звучные эмоциональные подсказки во время розыгрышей вроде криков «Вали!» на всю пекинскую арену. Это, конечно, не в адрес конкуренток, а для драйва в работе, чтобы камень лучше шел к цели.

После седьмого энда из десяти возможных счет стал 9:3 в пользу сборной США, и отстающие приняли решение досрочно завершить матч. Как объяснила скип российской команды Алина Ковалева, такой шаг, нередко встречающийся в керлинге, позволяет всем участникам сэкономить как физические, так и моральные ресурсы.

У нас особо не принято продолжать до конца, если ты уже понимаешь исход встречи. Мучить соперника было бы неуважением с нашей стороны. Хочется и свои силы поберечь немножко, и для соперников, наверное, тоже не очень хорошо было бы продолжать. Алина Ковалева скип сборной России по керлингу

Она же согласилась с коллегами по мужской сборной в том, что матч против США не выделялся особой принципиальностью. К счастью, в таком интеллектуальном виде спорта, как керлинг любая игра действительно выглядит миролюбиво и даже аристократично. Здесь работает целая культура, философия взаимоуважения. Например, спортсмены стараются нарочито не праздновать собственные удачные действия и тем более ошибки соперников.

Возвращаясь к соревновательной составляющей, стоит отметить, что мужская сборная России в четверг успела провести второй матч на Олимпиаде. В упорной борьбе с хозяевами турнира победу фактически удалось вырвать в девятом энде. Четыре выигранных камня дали россиянам преимущество в три балла, которое китайцы не смогли ликвидировать на заключительном отрезке встречи.

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