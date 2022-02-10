Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине
Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в смешанных командных соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.
Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в смешанных командных соревнованиях по акробатике на Олимпиаде в Пекине.
В составе российской команды выступили Любовь Никитина, Илья Буров и Станислав Никитин. Спортсмены выполнили по одной попытке и заняли пятое место в финале, набрав 295,97 балла. Последнюю, шестую строчку заняла сборная Белоруссии.
В главный финал пробились четыре лучших команды по итогам финала: сборные Китая, Канады, США и Швейцарии.
Главный финал в акробатике состоится сегодня, 10 февраля. Начало запланировано на 14.50 (мск).
Фристайл.
Чжанцзякоу (Китай).
Олимпийские игры-2022.
Мужчины/Женщины.
Акробатика. Командные соревнования.
Финал.
1. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу) — 336,89.
2. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд) — 330,55.
3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) — 326,94.
4. Швейцария (Александра Баер, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) — 300,62.
5. Россия (Любовь Никитина, Илья Буров, Станислав Никитин) — 295,97.
6. Белоруссия (Анна Гуськова, Станислав Гладченко, Максим Густик) — 273,67.