Белорусские фристайлисты заняли шестое место в командном турнире на Олимпиаде

В составе белорусского трио выступали Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик. В первом раунде каждый из акробатов исполнил по одному прыжку, общая сумма белорусов составила 273,67 балла, что оказалось худшим результатом среди шести стартовавших сборных. От проходного четвертого места, которое заняли швейцарцы, Гуськову, Гладченко и Густика отделили 26,95 очка. Также в финал квалифицировались команды Китая, США и Канады.