Резцова первой из россиянок стартует в спринте на Олимпийских играх
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова выступит под седьмым номером в спринтерской гонке на 7,5 км на Олимпиаде в Пекине, сообщается на сайте Игр.
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Российская биатлонистка Кристина Резцова выступит под седьмым номером в спринтерской гонке на 7,5 км на Олимпиаде в Пекине, сообщается на сайте Игр.
Ульяна Нигматуллина стартует под 36-м номером, пропустившая индивидуальную гонку Ирина Казакевич — под 43-м, Светлана Миронова — под 67-м. Всего в спринте примут участие 89 спортсменок.
Женская спринтерская гонка на Олимпийских играх в Пекине пройдет 11 февраля, начало — 12:00 мск.