Сборная США по фристайлу завоевала золото в командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине
Сборная США по фристайлу завоевала золото в смешанном командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине.
Сборная США по фристайлу завоевала золото в смешанном командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине.
В главном финале американцы набрали 338,34 балла. За сборную США выступили Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис и Джастин Шенефельд.
Второе место заняла команда Китая (324,22), на третьей строчке — Канада (290,98). Четвертое место у сборной Швейцарии (276,01).
Сборная России не смогла выйти в главный финал, заняв пятую строчку в финале.
Фристайл.
Чжанцзякоу (Китай).
Олимпийские игры-2022.
Смешанные.
Акробатика. Командные соревнования.
Финал.
1. США (Эшли Колдуэлл, Кристофер Лайллис, Джастин Шенефельд) — 338,34.
2. Китай (Сюй Мэнтао, Цзя Цзунян, Ци Гуанпу) — 324,22.
3. Канада (Марион Тено, Льюис Ирвинг, Миха Фонтейн) — 290.98.
4. Швейцария (Александра Баер, Пирмин Вернер, Ноэ Рот) — 276,01.