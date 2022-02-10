Американский журналист: Не удивлюсь, если накачанной препаратом Валиевой дадут выступить

«Возможно, наказание Валиевой ограничится простым замечанием, что позволит России сохранить золото командного турнира, а ей — выступить на личных соревнованиях, где она является фавориткой на золото. Но также её могут и дисквалифицировать с Олимпиады.



Эта Олимпиада и так уже кишела заголовками о геноциде и рабстве, политике и пропаганде, изоляторах и драконовских протоколах, так что будет неудивительно, если окажется, что Россия накачала юную спортсменку каким-то препаратом, и при этом ей разрешат выступать дальше, потому что она слишком молода и наивна, чтобы понимать, что её накачали.



МОК официально запретил России выступать на Играх из-за огромного, изощрённого государственного допингового режима, который облапошил десятки спортсменов на Олимпиаде и Паралимпиаде в Сочи. Россия выиграла больше всего медалей и на Олимпиаде, и на Паралимпиаде.



Но при этом МОК превратил это отстранение в насмешку, разрешив российским спортсменам выступать под флагом ОКР. Это те же люди, те же цвета и, возможно, тот же настрой победить любой ценой.



Давал ли кто-то 15-летней девочке лекарство, которое улучшило её выносливость? Мы это выясним. И даже если Валиеву дисквалифицируют, как кто-то сможет выйти на один лёд с её партнёрами по команде без тонны подозрений?» — написал Ветзель.