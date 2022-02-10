Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Нидерландская конькобежка Ирене Схаутен завоевала золотую медаль на дистанции 5000 метров на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай).
Спортсменка показала результат 6.43,51 (олимпийский рекорд), опередив канадку Изабель Вайдеман и чешку Мартину Сабликову, завоевавших серебро и бронзу соответственно.
Россиянка Наталья Воронина показала результат 6.56,99 и заняла шестое место.
Олимпиада-2022. Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
1. Ирене Схаутен (Нидерланды) — 6.43,51
2. Изабель Вайдеман (Канада) +4,67
3. Мартина Сабликова (Чехия) +6,58…
6. Наталья Воронина (Россия) +13,48.