46-летняя бразильская лыжница в шаге от удивительного рекорда. Ей нужна еще одна Олимпиада

Кто главный герой женской лыжной разделки на 10 км, которая прошла в четверг?



Первый вариант — Терезе Йохауг, завоевавшая второе золото в Пекине. Второй — Наталья Непряева, оставшаяся в 0,1 секунды до от бронзы и заплакавшая на финише. Дальше есть финки, забравшие серебро и бронзу, есть россиянки, ворвавшиеся в топ-15.



Но бразильянка Жаклин Моурао затмила их всех!

Да, она завершила разделку на 82-м месте, проиграв Йохауг больше 8 минут и опередив только 16 соперниц. Но в случае Жаклин всё это простительно, ведь ей 46 лет и для неё это восьмая Олимпиада в жизни! Она навсегда вошла в историю олимпийского движения.

Одно дело, когда в Олимпийских играх принимают участие возрастные спортсмены, представляющие конный спорт, парусный спорт или стрельбу. Но совершенно другое, когда речь идёт о столь динамичной дисциплине, как лыжные гонки. Уже сам факт попадания на Олимпиаду заслуживает уважения. Это тот самый случай, когда участие важнее победы.

В 46 лет немногие соревнуются даже на любительском уровне, а Жаклин соперничала с лучшими спортсменками мира и стала далеко не худшей. И это при том, что некоторые конкурентки годились ей в дочери. Например, представительницы Латвии Эстере Вольфы вовсе не было на свете, когда Моурао впервые приняла участие в Олимпийских играх. Да-да, это не шутка. Эстере — 2005 года рождения. Разница в возрасте — 30 лет!

Жаклин впервые выступила на летней Олимпиаде в далёком 2004 году в Афинах. Нет, это не ошибка. На Играх она действительно дебютировала в летнем виде. Дело в том, что Моурао также занимается маунтинбайкингом и в дисциплине кросс-кантри добилась немалых успехов. Она трижды выигрывала чемпионат Бразилии и именно в этом виде выступала на трёх летних Олимпиадах (2004, 2008 и 2020). Да, Моурао никогда всерьёз не претендовала на медали, но это никак не влияет на её уникальность.

А что касается достижений бразильянки на зимних Играх, то в них она впервые поучаствовала в 2006 году в Турине. Далее были Ванкувер, Сочи, Пхёнчхан и вот теперь Пекин, но за всё время она ни разу не выходила из седьмого десятка в итоговом протоколе.

Помимо лыжных гонок, она пробовала себя и в биатлоне, но уже не на Олимпиадах. Моурао стала первой бразильянкой в истории, которая когда-либо принимала участие в чемпионатах мира по биатлону. Лучшим её результатом стало 88-е место в индивидуальной гонке.

Кто-то может спросить, а зачем всё это нужно, если девушка никогда всерьёз ни на что не претендовала? Но для своей страны она уже герой. Недаром на играх в 2014 и 2022 годах она была знаменосцем сборной. И нужно понимать, что Жаклин уже вошла в историю. Она стала 14-й спортсменкой в истории, которая принимала участие в восьми Олимпийских играх и лишь пятой представительницей прекрасной половины человечества, добившейся этого. Более того, если Моурао потянет девятые игры, она доберётся до удивительного рекорда олимпийской чемпионки по стрельбе Нино Салуквадзе, которая на сегодняшний день остаётся единственной женщиной, принимавшей участие в девяти Олимпиадах. Ну что, ждём Жаклин в Париже-2024?