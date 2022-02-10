Фристайлист Максим Густик: В командном турнире выступили плохо

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
11.02скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11.02скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11.02скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
11.02скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
11.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
17:51 (мск), источник: БЕЛТА

Фристайлист Максим Густик: В командном турнире выступили плохо

10 февраля, Пекин /Корр. БЕЛТА/. Белорусский фристайлист Максим Густик недоволен выступлением в олимпийском командном турнире. Об этом сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК Беларуси.

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«Выступил не так, как хотелось, можно сказать, что плохо выступил. Допустил ошибки, что и повлияло на итоговую оценку. Соперники были очень сильны, но если бы у нас все сложилось хорошо, то смогли бы побороться за олимпийские медали», — сказал расстроенный спортсмен.

Белорусские фристайлисты заняли шестое место в командном турнире на Олимпиаде.

Сегодня белорусские лыжные акробаты Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик не смогли пробиться в главный финал, заняв шестое итоговое место среди шести команд. Чемпионами стали спортсмены США, серебро у китайцев, бронза у канадской команды.

Впереди у белорусских фристайлистов еще выступления в одиночных соревнованиях.

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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