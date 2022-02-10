Фристайлист Максим Густик: В командном турнире выступили плохо

«Выступил не так, как хотелось, можно сказать, что плохо выступил. Допустил ошибки, что и повлияло на итоговую оценку. Соперники были очень сильны, но если бы у нас все сложилось хорошо, то смогли бы побороться за олимпийские медали», — сказал расстроенный спортсмен.