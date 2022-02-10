Плющев: Тем мучительным хоккеем, в который Россия сыграла со Швейцарией, ОИ не забрать

"Потенциал тренерского штаба Алексея Жамнова не совсем понятен? Почему, понятен. Я прочитал забавное интервью его ассистента Владимира Малахова — и всё понял. Ведь Малахов там сразу сообщил, что вся необходимая для победы в Пекине работа штабом уже выполнена, золотой фундамент тренерами заложен, но теперь очень многое будет зависеть от желания хоккеистов выиграть.



После этого интервью, в котором, кстати, много перлов, стало ясно, что штаб теперь можно выводить за скобки, он уже в шоколаде. А все наши вопросы теперь — исключительно к игрокам, к их желанию. Как говорится, и смех, и грех.



Уверен, наши хоккеисты понимают, что тем мучительным хоккеем, в который сыграли со Швейцарией, Олимпиаду не забрать. Думаю, понимают они и то, что в тактическом плане необходима перестройка. Даже при нынешнем подборе состава сборная России — если внести правильные коррективы — способна играть современнее, интереснее, глубже. Так что теперь, когда тренеры вроде уже за скобками, многое действительно будет зависеть от самих игроков, от их гибкости.