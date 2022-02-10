Российские саночники — четвертые в эстафете на Олимпиаде, выиграли немцы
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Сборная России по санному спорту заняла четвертое место в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 10 фев — РИА Новости. Сборная России по санному спорту заняла четвертое место в командной эстафете на Олимпийских играх в Пекине.
Победу одержала команда Германии (3 минуты 03,406 секунды). Второе место заняли австрийцы (+0,080), третье — латвийцы (+0,948). Россияне отстали от победителей на 1,261 секунды.
В составе сборной России выступили Татьяна Иванова, Роман Репилов и двойка Александр Денисьев/Владислав Антонов.
Спортсмены сборной Германии выиграли все дисциплины в санном спорте на Олимпиаде в Пекине. Ранее индивидуальные победы одержали участники эстафеты Йоханнес Людвиг, Натали Гайзенбергер и двойка Тобиас Вендль/Тобиас Арльт.