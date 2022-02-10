Оценки американца Брауна вызывают огромные вопросы. Что ответит ISU?

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
11.02скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11.02скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11.02скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
11.02скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
11.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
18:19 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Оценки американца Брауна вызывают огромные вопросы. Что ответит ISU?

Международная федерация должна определиться, в какую сторону двигать мужское одиночное: в направлении развития техники или эстетики с артистизмом.

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Завершились соревнования мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Золото взял американец Нэтан Чен, следом за ним — три лучших японских спортсмена, затем сильный фигурист из Южной Кореи Ча Чун Хван. А вот замыкает шестерку сильнейших еще один представитель США Джейсон Браун. Спортсмен обошел итальянца Даниэля Грассля, китайца Бояна Цзиня и нашего Евгения Семененко, хотя, в отличие от них, не исполнил ни одного четверного прыжка. Уступая техникой, Браун взял свое оценкой за компоненты, и российские комментаторы в шоке от такого решения судей. Особенно возмущает, что Джейсона взяли в сборную на Игры в обход собственных правил местной федерации и оставили дома спортсмена с уникальным набором прыжков — Илью Малинина.

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Слуцкая и Журанков возмущались судейством на Олимпиаде в Пекине

Российские одиночники на этой Олимпиаде в личном турнире скорее в роли сторонних наблюдателей. Опытный Михаил Коляда не смог приехать в Пекин из-за коронавируса, а молодые Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко на дебютных Играх только набирались опыта и пытались понять, как бороться с самыми сильными парнями в мире. И в этой борьбе в России есть неоспоримый постулат: чтобы быть в числе претендентов на медали, нужно прыгать как можно больше четверных, причем это должны быть сложные квады, такие как лутц, флип, риттбергер или даже четверной аксель, как у Юдзуру Ханю. Если спортсмен даже не заходит на элементы в четыре оборота, он автоматически должен лишаться претензий на высокие места и быть выше тех, кто удачно исполнил прокат с четверными, не может. Правда, из раза в раз эту истину ломает американец Джейсон Браун.

Как сказали бы зумеры, Браун ломает систему. Он неоднократно уже набирал высокие баллы без сложных прыжков, но у нас удивляются его рекордным оценкам, как будто это случилось впервые. «Позор. Просто позор. Так нельзя. На шесть баллов компоненты выше, чем у Ханю», — сказала в эфире чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая. «Империя лжи под звездно-полосатым флагом», — выдал, пожалуй, одну из самых ярких на сегодняшний день цитат этой Олимпиады комментатор Андрей Журанков. И все же понять недовольство и удивление специалистов можно. Браун в Пекине показал девятый результат по технике и сразу второй — по компонентам. Итальянцу Грасслю, который выдал подряд риттбергер, флип и лутц, он уступил в технике 15 баллов, но компонентами выиграл 12, и за счет преимущества в короткой Джейсон талантливого европейца обошел, как и китайца Цзиня с идеальным четверным лутцем.

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Высокие оценки Брауна — следствие несовершенства судейской системы

По базовой стоимости произвольная Брауна только 21-я среди 24 участников мужской произвольной. Сильнее технабор даже у мексиканца Донована Каррильо, который исполнял квад как в короткой, так и в произвольной. Из всех тридцати олимпийцев Пекина-2022 только четыре спортсмена даже не пробовали многооборотные прыжки. Никто, кроме Джейсона, не поднялся выше двадцатого места, а двое даже не пробились в произвольную программу. Так что высокие оценки Брауна и правда уникальны — подобных прецедентов мы практически не видим. Схожие по манере катания спортсмены, такие как латвиец Денис Васильевс, француз Кевин Аймо, итальянец Маттео Риццо, пробуют хотя бы по одному четверному, пусть и не всегда успешно. Периодически заходит на четверные и Браун — до 2018-го безуспешно бился с тулупом, до недавнего времени учил сальхов. Но ни одной успешной попытки на «плюсы» у него не было.

Так за счет чего побеждает Джейсон? Говорить о том, что его победы — это исключительно судейский беспредел, не совсем справедливо. Взять хотя бы произвольную Олимпиады — арбитры были очень близки в своих оценках, а когда случаются какие-то аномалии, то мы всегда видим выбивающиеся из общего мнения панели баллы. Современное фигурное катание — это не архаичная система 6,0, а сложная математика, в которой далеко не все очевидно. К примеру, отчаянная попытка Ханю зайти на четверной аксель имела мало смысла. В базе прыжок стоит 12,5 балла и оценивается примерно как рядовой уже лутц. Многое решают надбавки за качество исполнения элементов. Так, к слабой базе Браун получает едва ли не рекордные коэффициенты. Это легко объяснить тем, что прокат с тройными не требует от мужчины сверхусилий и позволяет каждый отдельный прыжок выполнить без малейших помарок.

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До 2018 года роль четверных была гораздо существеннее

Четверные требуют совсем других физических кондиций, поэтому часто спортсмены допускают на квадах неточности. Они сказываются на GOE, и вот мы приходим к ситуации, когда идеальный тройной лутц стоит примерно столько же, сколько четверной с небольшим недокрутом и касанием льда при приземлении. То же самое можно сказать и о компонентах. Даже если не учитывать природные данные и творческий потенциал того или иного фигуриста, насыщенный сложными техническими элементами прокат требует невероятной концентрации и забирает очень много сил, которых на полноценное раскрытие образа уже не хватает. У того же Брауна все гораздо проще. Сэкономленные на откровенно бессмысленных (в его случае) попытках сделать четверной силы он направляет в хореографию и получает «десятки» за интерпретацию, композицию и перформанс. Со связками, общим качеством катания и вращениями проблем у него также нет — вот и складывается результат на уровне мирового топ-6.

Как с этим бороться? Радикальный вариант предложил спортивный агент Ари Закарян. «Если у фигуриста в арсенале нет четверного прыжка и он даже не идет на него, то надо вычитать 10−15 баллов от его итоговой суммы», — заявил он на эмоциях. Возможно, стоит вернуться к системе оценок времен Пхенчхана, когда мужчины исполняли на один прыжок больше, разрешалось чаще дублировать четверные и стоили многие квады дороже. До 2018 года к тому же базовая стоимость имела большее значение, чем сейчас, — ранее шкала градации оценок была от +3 до −3, сейчас она расширена до +5 и −5. Больший разброс — больше возможностей для спекуляций и субъективности. Стоит ли удивляться, что судьи лояльно относятся к атлету, ради которого не пустили на Олимпиаду вундеркинда Малинина? Илья прыгает каскады из четверных и выглядит как полный антипод Брауна. Осталось понять, в какую сторону ISU хочет двигать мужское одиночное: бурно развивать технику, эстетику и артистизм либо пытаться удерживать хрупкий баланс.

Рустам Имамов

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XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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