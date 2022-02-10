Оценки американца Брауна вызывают огромные вопросы. Что ответит ISU?

Завершились соревнования мужчин-одиночников на Олимпиаде в Пекине. Золото взял американец Нэтан Чен, следом за ним — три лучших японских спортсмена, затем сильный фигурист из Южной Кореи Ча Чун Хван. А вот замыкает шестерку сильнейших еще один представитель США Джейсон Браун. Спортсмен обошел итальянца Даниэля Грассля, китайца Бояна Цзиня и нашего Евгения Семененко, хотя, в отличие от них, не исполнил ни одного четверного прыжка. Уступая техникой, Браун взял свое оценкой за компоненты, и российские комментаторы в шоке от такого решения судей. Особенно возмущает, что Джейсона взяли в сборную на Игры в обход собственных правил местной федерации и оставили дома спортсмена с уникальным набором прыжков — Илью Малинина.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CZhM3aZLKaJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="14" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CZhM3aZLKaJ/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Слуцкая и Журанков возмущались судейством на Олимпиаде в Пекине

Российские одиночники на этой Олимпиаде в личном турнире скорее в роли сторонних наблюдателей. Опытный Михаил Коляда не смог приехать в Пекин из-за коронавируса, а молодые Марк Кондратюк, Андрей Мозалев и Евгений Семененко на дебютных Играх только набирались опыта и пытались понять, как бороться с самыми сильными парнями в мире. И в этой борьбе в России есть неоспоримый постулат: чтобы быть в числе претендентов на медали, нужно прыгать как можно больше четверных, причем это должны быть сложные квады, такие как лутц, флип, риттбергер или даже четверной аксель, как у Юдзуру Ханю. Если спортсмен даже не заходит на элементы в четыре оборота, он автоматически должен лишаться претензий на высокие места и быть выше тех, кто удачно исполнил прокат с четверными, не может. Правда, из раза в раз эту истину ломает американец Джейсон Браун.

Как сказали бы зумеры, Браун ломает систему. Он неоднократно уже набирал высокие баллы без сложных прыжков, но у нас удивляются его рекордным оценкам, как будто это случилось впервые. «Позор. Просто позор. Так нельзя. На шесть баллов компоненты выше, чем у Ханю», — сказала в эфире чемпионка мира и Европы Ирина Слуцкая. «Империя лжи под звездно-полосатым флагом», — выдал, пожалуй, одну из самых ярких на сегодняшний день цитат этой Олимпиады комментатор Андрей Журанков. И все же понять недовольство и удивление специалистов можно. Браун в Пекине показал девятый результат по технике и сразу второй — по компонентам. Итальянцу Грасслю, который выдал подряд риттбергер, флип и лутц, он уступил в технике 15 баллов, но компонентами выиграл 12, и за счет преимущества в короткой Джейсон талантливого европейца обошел, как и китайца Цзиня с идеальным четверным лутцем.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/H4v5Vys9zFg" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Высокие оценки Брауна — следствие несовершенства судейской системы

По базовой стоимости произвольная Брауна только 21-я среди 24 участников мужской произвольной. Сильнее технабор даже у мексиканца Донована Каррильо, который исполнял квад как в короткой, так и в произвольной. Из всех тридцати олимпийцев Пекина-2022 только четыре спортсмена даже не пробовали многооборотные прыжки. Никто, кроме Джейсона, не поднялся выше двадцатого места, а двое даже не пробились в произвольную программу. Так что высокие оценки Брауна и правда уникальны — подобных прецедентов мы практически не видим. Схожие по манере катания спортсмены, такие как латвиец Денис Васильевс, француз Кевин Аймо, итальянец Маттео Риццо, пробуют хотя бы по одному четверному, пусть и не всегда успешно. Периодически заходит на четверные и Браун — до 2018-го безуспешно бился с тулупом, до недавнего времени учил сальхов. Но ни одной успешной попытки на «плюсы» у него не было.

Так за счет чего побеждает Джейсон? Говорить о том, что его победы — это исключительно судейский беспредел, не совсем справедливо. Взять хотя бы произвольную Олимпиады — арбитры были очень близки в своих оценках, а когда случаются какие-то аномалии, то мы всегда видим выбивающиеся из общего мнения панели баллы. Современное фигурное катание — это не архаичная система 6,0, а сложная математика, в которой далеко не все очевидно. К примеру, отчаянная попытка Ханю зайти на четверной аксель имела мало смысла. В базе прыжок стоит 12,5 балла и оценивается примерно как рядовой уже лутц. Многое решают надбавки за качество исполнения элементов. Так, к слабой базе Браун получает едва ли не рекордные коэффициенты. Это легко объяснить тем, что прокат с тройными не требует от мужчины сверхусилий и позволяет каждый отдельный прыжок выполнить без малейших помарок.

<iframe width="100%" height="360" src="https://www.youtube.com/embed/w5sjAF5v9Xk" title="YouTube video player" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

До 2018 года роль четверных была гораздо существеннее

Четверные требуют совсем других физических кондиций, поэтому часто спортсмены допускают на квадах неточности. Они сказываются на GOE, и вот мы приходим к ситуации, когда идеальный тройной лутц стоит примерно столько же, сколько четверной с небольшим недокрутом и касанием льда при приземлении. То же самое можно сказать и о компонентах. Даже если не учитывать природные данные и творческий потенциал того или иного фигуриста, насыщенный сложными техническими элементами прокат требует невероятной концентрации и забирает очень много сил, которых на полноценное раскрытие образа уже не хватает. У того же Брауна все гораздо проще. Сэкономленные на откровенно бессмысленных (в его случае) попытках сделать четверной силы он направляет в хореографию и получает «десятки» за интерпретацию, композицию и перформанс. Со связками, общим качеством катания и вращениями проблем у него также нет — вот и складывается результат на уровне мирового топ-6.

Как с этим бороться? Радикальный вариант предложил спортивный агент Ари Закарян. «Если у фигуриста в арсенале нет четверного прыжка и он даже не идет на него, то надо вычитать 10−15 баллов от его итоговой суммы», — заявил он на эмоциях. Возможно, стоит вернуться к системе оценок времен Пхенчхана, когда мужчины исполняли на один прыжок больше, разрешалось чаще дублировать четверные и стоили многие квады дороже. До 2018 года к тому же базовая стоимость имела большее значение, чем сейчас, — ранее шкала градации оценок была от +3 до −3, сейчас она расширена до +5 и −5. Больший разброс — больше возможностей для спекуляций и субъективности. Стоит ли удивляться, что судьи лояльно относятся к атлету, ради которого не пустили на Олимпиаду вундеркинда Малинина? Илья прыгает каскады из четверных и выглядит как полный антипод Брауна. Осталось понять, в какую сторону ISU хочет двигать мужское одиночное: бурно развивать технику, эстетику и артистизм либо пытаться удерживать хрупкий баланс.