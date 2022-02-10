Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля
Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров прилетит в Пекин и присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля.
Трехкратный чемпион мира по фристайлу в лыжной акробатике Максим Буров прилетит в Пекин и присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля.
Олимпийские соревнования в акробатике у мужчин пройдут 15 февраля.
«Максим Буров присоединится к команде завтра», — рассказали ТАСС в пресс-службе Федерации фристайла России.
23-летний Буров пропустил командный микст на Олимпиаде в Пекине. Сборная России в составе Любови Никитиной, Ильи Бурова и Станислава Никитина не смогла выйти в финал.