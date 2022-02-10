Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022

Белорусы сегодня оказались далеки от призовых мест. В командном турнире по лыжной акробатике белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик не смогли пробиться в четверку финалистов, заняв 6-е место из шести участников соревнований. Конькобежка Марина Зуева оказалась 9-й на дистанции 10 000 м. Фигурист Константин Милюков замкнул двадцатку сильнейших в мужском одиночном катании.
Команда Германии имеет сейчас 9 наград — 6 золотых и 3 серебряные. Вторыми идут спортсмены Норвегии — 12 медалей (5, 3, 4), на третьем месте сборная Австрии — 13 (4, 5, 4). Беларусь с одним серебром занимает 21-ю позицию. Обладателями олимпийских медалей уже становились представители 25 стран.
Всего сегодня было разыграно 8 комплектов наград:
Фигурное катание. Мужчины.
Сноуборд. Женщины. Хафпайп.
2. Керальт Кастельет (Испания).
Горнолыжный спорт. Мужчины. Комбинация.
1. Йоханнес Штрольц (Австрия).
2. Александр Омодт Кильде (Норвегия).
3. Джеймс Кроуфорд (Канада).
Лыжные гонки. Женщины. 10 км.
1. Тереза Йохауг (Норвегия).
2. Кертту Нисканен (Финляндия).
3. Криста Пярмякоски (Финляндия).
Сноуборд. Мужчины. Сноуборд-кросс.
1. Алессандро Хеммерле (Австрия).
2. Элиот Гронден (Канада).
3. Омар Визинтин (Италия).
Фристайл. Смешанные команды. Акробатика.
Конькобежный спорт. Женщины. 5000 м.
1. Ирен Схаутен (Нидерланды).
2. Изабель Вайдеман (Канада).
3. Мартина Сабликова (Чехия).
Санный спорт. Командная эстафета.