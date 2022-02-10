Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022

Белорусы сегодня оказались далеки от призовых мест. В командном турнире по лыжной акробатике белорусские фристайлисты Анна Гуськова, Станислав Гладченко и Максим Густик не смогли пробиться в четверку финалистов, заняв 6-е место из шести участников соревнований. Конькобежка Марина Зуева оказалась 9-й на дистанции 10 000 м. Фигурист Константин Милюков замкнул двадцатку сильнейших в мужском одиночном катании.