Демченко раскритиковал тренерский штаб сборной России после 4-го места в эстафете в санях

"Я давал расклад на эстафетную гонку. Было понятно, что россиянам будет очень тяжело побороться за медали. Была надежда только на чью-то ошибку, но её никто не допустил. Даже немного повезло, что у итальянцев коронавирус скосил Доменико. Четвёртое место закономерно. Было три команды, которые претендовали на третье место: Россия, Латвия и Италия. Латыши в этот раз оказались сильнее.

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В той ситуации, в которой оказалась команда при подходе к Олимпийским играм, это нормальный результат. У команды большие технические проблемы в плане инвентаря. Сложно претендовать на высокие места.

Перед сезоном тренерский штаб допустил несколько стратегических ошибок. Команда уехала в Европу с основной базы с неготовым инвентарём, лишив себя возможности подготовки технического инвентаря. В Китай на первый этап команда поехала неготовой: Репилов стартовал непонятно на каких санях.