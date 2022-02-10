Неожиданный лидер снова забрал первое место после последнего вида дня на Олимпиаде-2022

По его итогам на первое место вышла Германия, хотя многие эксперты и болельщики ожидали лидерство от Китая, США или России, но их нет пока даже в топ-3. В ходе Игр немецкая команда теряла свои позиции, но в конце концов закончила день лидером благодаря своим саночникам в командной эстафете (3 минуты и 03,406 секунды), которые занесли в копилку шестое золото при трех серебряных наградах.