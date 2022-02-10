Сборная Канады обыграла Германию на старте олимпийского хоккейного турнира
В матче предварительного этапа мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Канады победила команду Германии (5:1).
В матче предварительного этапа мужского олимпийского турнира по хоккею сборная Канады победила команду Германии (5:1).
В составе канадцев отличились Алекс Грант, Бен Стрит, Дэниэл Винник, Максим Норо и Джордан Уил. У немцев гол в активе Тобиаса Ридера.
Канада набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. У Германии ноль очков и третье место.