Сборная Канады обыграла Германию на старте олимпийского хоккейного турнира

В составе канадцев отличились Алекс Грант, Бен Стрит, Дэниэл Винник, Максим Норо и Джордан Уил. У немцев гол в активе Тобиаса Ридера.

Канада набрала три очка и занимает второе место в турнирной таблице группы А. У Германии ноль очков и третье место.