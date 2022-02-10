Отстрел антирекордов. Олимпийские игры возвращают веру в российский биатлон

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Российский биатлон последние десять лет сопровождали сплошные проблемы: слабые результаты, непрекращающиеся скандалы в сборной и в руководстве федерации, чехарда в тренерском штабе, допинговые разбирательства. Скучно не было, но хорошего в этом мало. Прошлый сезон тоже оптимизма не внушал: антирекордная серия без медалей на Кубке мира, блеклое выступление на главном старте сезона, разлад внутри сборной. И все это перед олимпийским сезоном.

Лидеры команды не впечатляли: подготовку чемпиона мира 2020 года Александра Логинова к сезону скомкала пандемия, многие спортсмены подхватили коронавирус и растеряли функциональную готовность, в их числе — чемпион мира 2017 года Антон Бабиков. В женской команде пошли на спад результаты Светланы Мироновой, Ларисы Куклиной, Ульяны Нигматуллиной (Кайшевой).

Чуть ли не единственным светлым пятном стало выступление Эдуарда Латыпова, который доверился новому тренеру мужской команды — лыжному гуру Юрию Каминскому. Под его руководством он начал показывать достойные результаты, как итог — под конец сезона Латыпов завоевал первую в карьере личную медаль Кубка мира.

Эдуард Латыпов | Источник: РИА "Новости"

Но не все в команде сумели найти общий язык с Каминским: Логинов, олимпийский призер Сочи Евгений Гараничев, призер чемпионатов мира Матвей Елисеев не особо доверяли методикам человека, который пришел из смежного, но все же другого вида спорта. Схожая ситуация происходила и в женской команде, которой управляет Михаил Шашилов. Тренера слушались его воспитанницы — Миронова, Ирина Казакевич, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, в то время как Нигматуллина, Евгения Буртасова (Павлова) и Куклина — больше придерживались планов своих личных наставников.

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С подобным раскладом перед олимпийским сезоном было решено покончить, сборная была разделена на группы по аналогии с лыжной командой. В итоге атмосферу внутри коллектива удалось наладить, плюс спортсмены привыкли к работе в условиях пандемии. Оставалось хорошо подготовиться к олимпийскому сезону.

«В основном мы были в России, за рубежом провели несколько сборов, чтобы иметь возможность провести среднегорную подготовку и забрать экипировку и лыжи на предстоящий сезон, — рассказал глава Союза биатлонистов России Виктор Майгуров. — В России использовали наши базы на Семинском перевале, в Тюмени, в Хантах, в Кавголово, в Сочи, за рубежом — в Белмекене, в Рамзау. Минспорт нас сильно поддерживает, молодцы, сделали максимум возможного».

План сработал. Команда впервые за долгие годы ожила, пошли результаты: до Олимпийских игр российские биатлонисты 15 раз успели попасть в призы на этапах Кубка мира, чего не случалось шесть лет. Обновился и состав, в нем появилась талантливая молодежь — Даниил Серохвостов, Валерия Васнецова, Анастасия Шевченко, вновь заявили о себе Логинов и чемпион мира 2017 года Максим Цветков, еще больше прибавил Латыпов, в женской команде после рождения ребенка блистает Кристина Резцова. Благодаря этому команда уже в первой гонке Игр — смешанной эстафете — сумела завоевать бронзу. В одном точном выстреле от медали в индивидуальных гонках были Цветков и Резцова.

Кристина Резцова | Источник: РИА "Новости"

Такие результаты обнадеживают, если тенденция продолжится, то российский биатлон сумеет преодолеть темные времена. Ресурс есть: по официальным данным, биатлоном в России занимаются почти 47 тыс. человек, на профессиональном уровне — больше 16 тыс. Инфраструктура тоже: в 53 регионах страны больше полутора сотен организаций, готовых предоставить возможности для занятия биатлоном, в том числе 67 спортивных школ олимпийского резерва, 11 училищ олимпийского резерва.

Биатлон является базовым видом спорта в 24 субъектах страны, среди них Вологодская область, Забайкальский край, Камчатский край, Красноярский край, Мурманская область, Новосибирская область, Омская область, Пермский край, Псковская область, Республика Башкортостан, Республика Карелия, Республика Коми, Республика Мордовия, Рязанская область, Санкт-Петербург, Свердловская область, Смоленская область, Тюменская область, Удмуртская Республика, Ульяновская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Чувашская Республика, Кировская область, Алтайский край.