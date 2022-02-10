Россию заставили вспомнить легендарный хоккейный позор. Канада выскочила на лед, как в 2010-м, и разнесла немцев
«Кленовые листья» — фавориты Олимпиады?
«Кленовые листья» — фавориты Олимпиады?
Если провести среди российских хоккейных болельщиков вопрос на тему «Самое позорное поражение национальной сборной на Олимпиадах», то Ванкувер-2010 вполне может обогнать даже Сочи-2014. Да, во втором случае ожиданий было гораздо больше, но ночной кошмар, который канадская сборная устроила на своей земле команде Быкова 12 лет назад в четвертьфинале Игр, все-таки получился слишком болезненным.
Тогда все стало ясно уже к 13-й минуте встречи — к этому моменту «Кленовые листья» отгрузили в ворота Евгения Набокова три шайбы. Остальное для хозяев Олимпиады было делом техники, и итоговые 7:3 уже мало кого удивили.
Именно после того матча голкипер Илья Брызгалов выдал свой легендарный спич, сравнив канадцев с «гориллами»:
«Канадцы выскочили на лед, словно гориллы из клетки. Я видел команду, которая хочет победить и играет в умный хоккей, а другая команда играла без страсти и ничего интересного не показывала. Не знаю почему. Каждый должен задать этот вопрос самому себе».
Спустя 12 лет у российских поклонников хоккея появился повод вспомнить то яркое сравнение. Многие из них наверняка захотели посмотреть стартовую игру сборной Канады на очередной Олимпиаде — даже несмотря на то, что в Пекин не приехали звезды НХЛ, «Кленовые листья» на любом турнире должны считаться одними из главных фаворитов. Чемпионат мира — 2021 это подтвердил.
Что же увидели те болельщики, которые включили трансляцию встречи Канада — Германия с первых минут? Они смогли поностальгировать и вернуться к тому самому ванкуверскому кошмару. Североамериканцы просто раздавили финалиста прошлой Олимпиады, на этот раз уложившись в 10 с небольшим минут.
Открыл счет защитник «Йокерита» Алекс Грант. Следом форвард Бен Стрит, представляющий немецкий чемпионат, классно стрельнул из левого круга вбрасывания. А предложение досрочно закончить матч поступило от Дэниэла Винника, который отыграл под 800 матчей в НХЛ, а сейчас заканчивает карьеру в швейцарском «Серветте».
Командам все-таки пришлось доиграть 60 минут, канадцы спокойно довели дело до победы со счетом 5:1 и дали понять: они реально готовы рубиться за золото Олимпиады, которое потеряли в 2018-м. К тому же незадолго до матча стало известно, что к североамериканской сборной присоединился главный тренер Клод Жюльен, сломавший ребро на сборе перед турниром и рисковавший пропустить главный турнир года.
У «Кленовых листьев» хорош 19-летний талант Оуэн Паэур, отдал результативный пас 37-летний капитан Эрик Стаал — в общем, пока все выглядит для них просто идеально. Хватит ли этой версии сборной Канады на весь короткий олимпийский турнир?