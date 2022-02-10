Клебо — о мужской разделке на ОИ: Безусловно, в фаворитах Нисканен и Большунов

«Безусловно, завтра в фаворитах Нисканен и Большунов. Нам нужно будет провести лучший день, какой только может быть, и это очень тяжело. Но мы постараемся отработать на полную, и будем надеяться, что день получится удачным и лыжи будут работать хорошо. Если всё сложится, то, конечно, обыграть их будет реально», — сказал Клебо на пресс-конференции в рамках Олимпиады.