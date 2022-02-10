Клебо — о мужской разделке на ОИ: Безусловно, в фаворитах Нисканен и Большунов
Четырёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал имена фаворитов в мужской разделке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
Четырёхкратный олимпийский чемпион, норвежский лыжник Йоханнес Клебо назвал имена фаворитов в мужской разделке на Олимпийских играх в Пекине (Китай).
«Безусловно, завтра в фаворитах Нисканен и Большунов. Нам нужно будет провести лучший день, какой только может быть, и это очень тяжело. Но мы постараемся отработать на полную, и будем надеяться, что день получится удачным и лыжи будут работать хорошо. Если всё сложится, то, конечно, обыграть их будет реально», — сказал Клебо на пресс-конференции в рамках Олимпиады.
Отметим, что Клебо, Большунов и Нисканен уже завоевали по одной медали на нынешней Олимпиаде. Йоханнес стал триумфатором спринта. Александр выиграл скиатлон, а Ийво завоевал в этой гонке бронзу.
Мужская лыжная разделка стартует завтра, 11 февраля, в 10:00 мск.