Американские студенты поиздевались над Китаем, легко забросив 8 шайб. Ради этого «Куньлунь» терпели в КХЛ?

В составе олимпийской сборной США из 25 мест 15 заняты хоккеистами из колледжей. Это самая юная американская команда с 1980 года, когда произошло знаменитое Чудо на льду и на льду олимпийского Лэйк-Плэсида была Майком Эрузионе и компанией бита знаменитая «Красная Машина» во главе с Тихоновым и Третьяком. Та сборная США стала знаменитой, но почти никто из ее игроков не стал знаменитостью, так как в карьере тех американцев Олимпиада-1980 так и осталась главным эпизодом.

Нынче сборная США пока не заявляла о чемпионских амбициях. Отказ НХЛ от участия в Пекине-22 ударил по американцам едва ли не больнее, чем по всем остальным, поскольку одно дело, когда у тебя играют Патрик Кейн и Остон Мэттьюс, и совсем другое — Ник Абруццезе и Ноа Кейтс. В этом свете никто от звездно-полосатых чудес пока не ждал, но и соперник у США был небанальный.

Китай лишь поздней осенью допустили до участия в домашней Олимпиаде, до последнего опасаясь, что профессионалы из НХЛ вынесут парней из «Куньлуня» с астрономическим счетом, что сделает из олимпийского хоккейного турнира настоящую пародию. Студенты из США оказались скромными, но и они одолели китайцев с перевесом, который бывает лишь в матчах хоккейных гигантов и карликов, так что всем китайским болельщикам (если таковые имеются в природе) стоит быть благодарными НХЛ за то, что потенциальный позор не состоялся.

За сборную Китая выступают трое бывших американцев, к которым заокеанское ТВ привлекало особое внимание. Это сын знаменитого Криса Челиоса Джейк Челиос (китайское имя — Кайляосы Цзекэ), Джереми Смит (Шимисы Цзейжуми) и Кори Кейн (Ань Цзянь). Кроме этого, у хозяев Олимпиады вышли 11 натурализованных канадцев, которые, по логике, должны были быть хорошо сыграны за годы выступлений в КХЛ, однако американские студенты, играя с листа, разгромили хозяев.

Поначалу казалось, что крупного счета не будет, поскольку первый период завершился со счетом 1:0 — единственный гол в середине первого периода забил Брендан Бриссон, реализовавший численный перевес за счет удачной игры на отскоке. Во второй двадцатиминутке Ноа Кейтс расстрелял голкипера китайцев с пятачка после отменной передачи Шона Фаррелла, а чуть позже отличился Брайан О’Нилл.

Концовка матча была ознаменована хет-триком Фаррелла, который набрал 5 (3+2) очков и интригой в стиле «Смогут ли китайцы забить». Несмотря на приличное количество бросков (29), команда из Поднебесной, игроки которой вряд ли могут выговорить свои китайские имена, не забила американским студентам ничего. Дрю Комессо оформил «сухарь», а весь матч оставил гадкий осадок чего-то жутко фальшивого и лживого.

И дело не в том, сколько бы забили в ворота Цзейжуми-Смита игроки уровня Мэттьюса. Куда печальней выглядит факт, что плохо знающие друг друга американцы были намного сильнее сыгранного «Куньлуня», который уже давно мозолит глаз болельщикам КХЛ.