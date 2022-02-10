Фетисов: Нет сомнений в победе России над датчанами. А с каким счетом — абсолютно без разницы
Двукратный олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча группового этапа Олимпиады между сборными России и Дании.
Двукратный олимпийский чемпиона Вячеслав Фетисов поделился ожиданиями от матча группового этапа Олимпиады между сборными России и Дании.
"У меня никаких сомнений в нашей победе над датчанами нет. Россия спокойно победит Данию и выйдет на чистое первое место в группе. Что касается количества забитых голов, то это совершенно не важно. Основное — результат и чтобы сборная показывала качественную игру и побеждала. А с каким счетом — абсолютно без разницы.
В любом случае, с каждым разом уверенности будет все больше и больше и наигранность придет. Так что все еще впереди. Уверен, мы будем бороться за самое высокое место", — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном.