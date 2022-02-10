Фетисов: Нет сомнений в победе России над датчанами. А с каким счетом — абсолютно без разницы

"У меня никаких сомнений в нашей победе над датчанами нет. Россия спокойно победит Данию и выйдет на чистое первое место в группе. Что касается количества забитых голов, то это совершенно не важно. Основное — результат и чтобы сборная показывала качественную игру и побеждала. А с каким счетом — абсолютно без разницы.