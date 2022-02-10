Казахстанка обратилась к угодившей в скандал олимпийской чемпионке

«Я надеюсь, что все обойдется. Все, кто с ней когда-либо тренировался, знают, какая Камила трудяга. Все ее победы заслужены и даются ей благодаря пахоте до седьмого пота», — подписала Турсынбаева фото в Instagram Stories.

Напомним, допинг-проба Валиевой оказалась сомнительной. По информации СМИ, тест был сдан до начала Олимпиады-2022 и в пробе были обнаружены следы препарата триметазидина, применяющегося для профилактики стенокардии. При этом Камила сможет выступить в женском одиночном турнире в Пекине. Ранее она в составе сборной России завоевала золотые медали в командном турнире.