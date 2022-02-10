«Мне хочется золото Игр в личной гонке»

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
11.02скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11.02скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11.02скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
11.02скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
11.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
22:16 (мск), источник: Известия

«Мне хочется золото Игр в личной гонке»

Олимпийский чемпион Пекина-2022 Семен Елистратов — о мотивации, помощи психолога и планах на будущее.

Наверх
Источник: РИА "Новости"

Россиянин Семен Елистратов занял третье место в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м — пока это последняя медаль нашей сборной на Играх-2022 в Пекине. Победу одержал представитель Кореи Хван Дэ Хон. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюбуа. Всё решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу. В финале приняли участие сразу десять участников — рекорд Олимпиад в шорт-треке. В интервью с российскими журналистами уроженец Уфы, в четверг получивший заслуженную награду, рассказал о мотивации, которая помогает ему продолжать заниматься шорт-треком после 30. Отметим, что для Елистратова это уже четвертая Олимпиада. Ранее он становился олимпийским чемпионом в эстафете на Играх-2014 в Сочи и взял бронзу на коронной дистанции 1500 м в Пхенчхане.

— Какие ощущения после завоеванной медали?

— Хотел бы сказать большое спасибо моим соперникам, благодаря друг другу мы растем и наш вид спорта развивается. Мужики, я вас люблю! Неважно, кто первый сегодня, а кто последний. Это мои четвертые Игры. Хочу поблагодарить мою страну и Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что эти Игры состоялись. Если бы их отложили из-за коронавируса, может быть, меня здесь не было. Я точно не знаю, но иногда песок сыпется (смеется).

Читайте также
Такого финала в истории Олимпиад никогда не было!А у России есть медаль в шорт-треке

— Вы стали третьим в сумасшедшем финале. У вас даже были слезы!

— Слезы были не то слово! Всё началось 5 февраля, там было непросто. Я сразу вылетел с 1000 м (не прошел квалификацию на первом старте в Пекине-2022), в смешанной эстафете мы не смогли пробиться в финал. Психологически это тебя опускает с небес на землю. Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти четыре года. Ключевым был четвертьфинал, после него всё пошло легче. В финале было 10 человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед. В конце я понял, что у меня еще есть силы, попробовал обогнать канадца, но не стал рисковать, чтобы не упасть и не лишить медали нас обоих. Потом уже на самом финише еще раз попробовал сделать рывок, но совсем чуть-чуть не хватило. Я уже на своей четвертой Олимпиаде, вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации и снова завоевал медаль.

— С какими чувствами ждали результата фотофиниша?

— После финиша мне было всё равно. Я понимал, что уже с медалью, нужно было выплеснуть эмоции. Хотел просто обнять и поцеловать тренера, который прошел со мной большой путь.

— 10 человек в финале — это нонсенс (обычно в решающий забег выходят шесть спортсменов)?

— Действительно, редкость для шорт-трека. Но это Олимпийские игры, здесь всё непредсказуемо.

— Ждем вас на Играх в Милане?

— Мне хочется замахнуться на пятый олимпийский цикл, но пока не могу загадывать. Посмотрим. Впереди пока чемпионат мира.

— Как справлялся с эмоциями после поражений 5 февраля?

— В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться психологически прямо сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог. Это постоянная работа. У кого-то возможны проблемы в семье, кто-то просто не с той ноги встал. У всех людей есть свои проблемы. С этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично! Даже днем смог поспать часок.

Читайте также
«Просто позвольте Китаю забрать все медали»Мир в ужасе от судейства в шорт-треке на Олимпиаде

— Не обидно, что не получилось дойти до золота?

— Супруга говорила, что будет серебро. Позвонил ей и сказал, что чуть-чуть не хватило. Мы очень много работаем, я не вижу, как растет мой сын. Мне хочется золото Олимпиады. У меня была золотая награда в эстафете в Сочи, но это немного другое. Тем не менее я безумно рад и своей медали. Видимо, пока это мой результат.

— Как тебе поддержка на трибунах?

— По поддержке Пхенчхан ничто не переплюнет! Там кричали: «***, Семен, ***!» Я был в шоке, с последних рядов кричали. Сегодня всё было культурнее.

— Ты рассказывал, что твоя главная мотивация — это маленький мальчик из Уфы. Можешь объяснить?

— Моя самая главная мотивация в спорте — это маленький мальчик. И это я сам. Меня никто никогда не заставлял. Я сам сделал свой выбор и несу ответственность за свои поступки и результаты. Я очень рад, что сегодня в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту, поднялся на подиум с сильнейшими спортсменами.

Дмитрий Гарин

 Четвертый — лишний: как наша сборная провела шестой день Игр-2022
«Мне хочется золото Игр в личной гонке»
Главные темы
Олимпийские игры возвращают веру в российский биатлон
Оценки американца вызывают огромные вопросы: что ответит ISU?
Канадцы разнесли немцев на старте Олимпиады
Американские студенты поиздевались над сборной Китая по хоккею
Второе золото у Йохауг, или как выступили казахстанцы в шестой медальный день Олимпиады-2022
Казахстанка обратилась к угодившей в скандал олимпийской чемпионке
Смольский, Лазовский, Воробей и Лобастов выступят в олимпийском спринте
Сборная США разгромила Китай на Олимпиаде, забросив 8 шайб
Сборная Канады обыграла Германию на старте олимпийского хоккейного турнира
Неожиданный лидер снова забрал первое место после последнего вида дня на Олимпиаде-2022
Демченко раскритиковал тренерский штаб сборной России после 4-го места в эстафете в санях
Роднина: Не считаю, что резко высказалась о Валиевой. Я сказала: если был допинг, то это удар для нас
Российские саночники — четвертые в эстафете на Олимпиаде, выиграли немцы
Вся история Олимпийских игр
История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
Кадр дня
Американский фигурист Нейтан Чен только что закончил свою золотую произвольную программу
Спортсмены Германии лидируют в медальном зачете Олимпийских игр-2022
Чемпион мира по фристайлу Буров присоединится к сборной России на Олимпиаде 11 февраля
Плющев: Тем мучительным хоккеем, в который Россия сыграла со Швейцарией, ОИ не забрать
Фристайлист Максим Густик: В командном турнире выступили плохо
Россия сегодня без медалей: итоги дня в Пекине
46-летняя бразильская лыжница в шаге от удивительного рекорда. Ей нужна еще одна Олимпиада
Опередившая россиянку на ОИ финская лыжница рассказала о риске порвать ягодицы
Ирене Схаутен с олимпийским рекордом завоевала золото ОИ на 5000 м, Воронина — 6-я
Викторина
Необычные факты об Олимпийских играх
Американский журналист: Не удивлюсь, если накачанной препаратом Валиевой дадут выступить
Сборная США по фристайлу завоевала золото в командном турнире по акробатике на Олимпиаде в Пекине
Резцова первой из россиянок стартует в спринте на Олимпийских играх
Белорусские фристайлисты заняли шестое место в командном турнире на Олимпиаде
Сборная России по фристайлу не смогла выйти в главный финал в акробатике на Олимпиаде в Пекине
«Вали!» Почему россиянки отказались продолжать матч против США на Олимпиаде
Большунов стартует последним из сильнейшей группы в классической «разделке»
Шведской лыжнице Карлссон снова потребовалась помощь после гонки
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
17Пекин-2022: лучшие кадры 10 февраля
12Улыбки, прыжки и приземления: тренировка Валиевой и Трусовой
8Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля
12Пекин-2022: лучшие кадры 9 февраля
6Олимпиада в Пекине: все чемпионы 9 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 8 февраля
16Одиночники откатали короткую программу
10Олимпиада в Пекине: все чемпионы 8 февраля
16Пекин-2022: лучшие кадры 7 февраля
9Олимпиада в Пекине: все чемпионы 7 февраля
Хет-трик Маннинена помог сборной Финляндии победить словаков на старте ОИ
Австрийский горнолыжник Штрольц завоевал золото в суперкомбинации на Олимпиаде в Пекине
Пярмякоски: Непряева очень мощно провела последний километр, но я всё-таки была сильнее
Терезе Йохауг рассказала об отношении к российским лыжницам
«Мы можем обыграть Россию. У нас отличная команда». Датчане готовят еще одну сенсацию на Олимпиаде?
Все олимпийские объекты
Олимпийские объекты
Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
Снежный парк Гэньтин
Столичный крытый стадион
Непряева разрыдалась и не стала общаться с пишущими журналистами, заняв обидное 4-е место
Российские керлингисты обыграли китайцев и одержали первую победу в Пекине
Вяльбе назвала результат Непряевой самым обидным в лыжных гонках с 1997 года
Йохауг выиграла золото в гонке на 10 км классическим стилем, Непряевой не хватило 0,1 секунды до бронзы
Дубль Валльмарка принес сборной Швеции победу над Латвией на Олимпиаде-2022
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь