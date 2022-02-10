«Мне хочется золото Игр в личной гонке»

Россиянин Семен Елистратов занял третье место в финале соревнований по шорт-треку на дистанции 1500 м — пока это последняя медаль нашей сборной на Играх-2022 в Пекине. Победу одержал представитель Кореи Хван Дэ Хон. Елистратов пришел к финишу одновременно с канадцем Стивеном Дюбуа. Всё решал фотофиниш, который отдал серебро канадцу. В финале приняли участие сразу десять участников — рекорд Олимпиад в шорт-треке. В интервью с российскими журналистами уроженец Уфы, в четверг получивший заслуженную награду, рассказал о мотивации, которая помогает ему продолжать заниматься шорт-треком после 30. Отметим, что для Елистратова это уже четвертая Олимпиада. Ранее он становился олимпийским чемпионом в эстафете на Играх-2014 в Сочи и взял бронзу на коронной дистанции 1500 м в Пхенчхане.

— Какие ощущения после завоеванной медали?

— Хотел бы сказать большое спасибо моим соперникам, благодаря друг другу мы растем и наш вид спорта развивается. Мужики, я вас люблю! Неважно, кто первый сегодня, а кто последний. Это мои четвертые Игры. Хочу поблагодарить мою страну и Международный олимпийский комитет (МОК) за то, что эти Игры состоялись. Если бы их отложили из-за коронавируса, может быть, меня здесь не было. Я точно не знаю, но иногда песок сыпется (смеется).

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— Вы стали третьим в сумасшедшем финале. У вас даже были слезы!

— Слезы были не то слово! Всё началось 5 февраля, там было непросто. Я сразу вылетел с 1000 м (не прошел квалификацию на первом старте в Пекине-2022), в смешанной эстафете мы не смогли пробиться в финал. Психологически это тебя опускает с небес на землю. Сегодня настраивался только на медаль. Не впустую же я тренировался эти четыре года. Ключевым был четвертьфинал, после него всё пошло легче. В финале было 10 человек, я понял, что нужно сразу лезть вперед. В конце я понял, что у меня еще есть силы, попробовал обогнать канадца, но не стал рисковать, чтобы не упасть и не лишить медали нас обоих. Потом уже на самом финише еще раз попробовал сделать рывок, но совсем чуть-чуть не хватило. Я уже на своей четвертой Олимпиаде, вижу, как меняются спортсмены вокруг, а я остаюсь. Поэтому эмоции хлынули. Я рад, что прошел через многие жизненные ситуации и снова завоевал медаль.

— С какими чувствами ждали результата фотофиниша?

— После финиша мне было всё равно. Я понимал, что уже с медалью, нужно было выплеснуть эмоции. Хотел просто обнять и поцеловать тренера, который прошел со мной большой путь.

— 10 человек в финале — это нонсенс (обычно в решающий забег выходят шесть спортсменов)?

— Действительно, редкость для шорт-трека. Но это Олимпийские игры, здесь всё непредсказуемо.

— Ждем вас на Играх в Милане?

— Мне хочется замахнуться на пятый олимпийский цикл, но пока не могу загадывать. Посмотрим. Впереди пока чемпионат мира.

— Как справлялся с эмоциями после поражений 5 февраля?

— В российском спорте есть упущение в психологии. Я работаю с психологом, это не секрет. Кто-то может сломаться психологически прямо сразу. Здесь, в Пекине, психолог мне тоже помог. Это постоянная работа. У кого-то возможны проблемы в семье, кто-то просто не с той ноги встал. У всех людей есть свои проблемы. С этими моментами грамотный психолог помогает справиться, чтобы ты перед забегом ночью спал. Я сегодня спал отлично! Даже днем смог поспать часок.

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— Не обидно, что не получилось дойти до золота?

— Супруга говорила, что будет серебро. Позвонил ей и сказал, что чуть-чуть не хватило. Мы очень много работаем, я не вижу, как растет мой сын. Мне хочется золото Олимпиады. У меня была золотая награда в эстафете в Сочи, но это немного другое. Тем не менее я безумно рад и своей медали. Видимо, пока это мой результат.

— Как тебе поддержка на трибунах?

— По поддержке Пхенчхан ничто не переплюнет! Там кричали: «***, Семен, ***!» Я был в шоке, с последних рядов кричали. Сегодня всё было культурнее.

— Ты рассказывал, что твоя главная мотивация — это маленький мальчик из Уфы. Можешь объяснить?

— Моя самая главная мотивация в спорте — это маленький мальчик. И это я сам. Меня никто никогда не заставлял. Я сам сделал свой выбор и несу ответственность за свои поступки и результаты. Я очень рад, что сегодня в очередной раз смог реализовать свою детскую мечту, поднялся на подиум с сильнейшими спортсменами.