Вик Уайлд рассказал о провокациях журналистов из США: «Хотели, чтобы я рассказал что-то плохое о российском спорте»

"Самое ужасное для спортсмена — сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Перед Олимпиадой 2018 года мне постоянно звонили журналисты, в основном из США, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всем признаться.