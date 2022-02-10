Вик Уайлд рассказал о провокациях журналистов из США: «Хотели, чтобы я рассказал что-то плохое о российском спорте»

Ранее сообщалось, что церемонию награждения победителей командных соревнований по фигурному катанию на Олимпиаде в Пекине отложили из-за сомнительной допинг-пробы Валиевой.
"Самое ужасное для спортсмена — сидеть и ждать, не понимая, дадут тебе выступить или нет. Перед Олимпиадой 2018 года мне постоянно звонили журналисты, в основном из США, и рассказывали, что я попал в какие-то подозрительные списки по допингу. И что я должен сам во всем признаться.
На деле оказалось, что они блефовали, чтобы я дал интервью с целью рассказать что-то плохое о российском спорте. Плюс шли разговоры о том, допустит ли вообще Россию до Игр. В итоге я поехал на Олимпиаду вымотанный.
Представляю, в каком стрессе фигуристка Камила Валиева. Хочется пожелать удачи этой девочке", — написал спортсмен в сторис инстаграма.