Второе золото у Йохауг, или как выступили казахстанцы в шестой медальный день Олимпиады-2022
Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошел шестой медальный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Сегодня, 10 февраля, на Олимпийских играх-2022 в Пекине прошел шестой медальный день, сообщает корреспондент Vesti.kz.
От Казахстана выступили только лыжницы, участвовавшие в гонке классическим стилем на 10 километров. Так, Ангелина Шурыга заняла 52-е место, Ксения Шалыгина — 53-е, Надежда Степашкина — 57-е и Валерия Тюленева — 59-е.
Гонку выиграла норвежская лыжница Тереза Йохауг, для которой это второе золото в Пекине, ранее она победила в скиатлоне. Серебро завоевала финка Кертту Нискансен, а третьей стала ее соотечественница Криста Пярмякоски.