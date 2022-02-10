Сколько медалей возьмет Россия 11 февраля: Большунов идет за вторым титулом, Третьяков подтвердит свой класс

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
11.02скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
11.02скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
11.02скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
11.02скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
11.02скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
11.02скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
11.02скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11.02скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11.02скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11.02скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
11.02скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
11.02скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
22:53 (мск), источник: Sport24

Сколько медалей возьмет Россия 11 февраля: Большунов идет за вторым титулом, Третьяков подтвердит свой класс

Превью пятницы.

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Сегодня сборная России без медалей — по количеству золотых наши спортсмены опустились на девятое место, утратив лидерство и по общему числу наград.

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На командном зачете долго не задерживаемся и знакомимся с программой завтрашнего дня.

Какие соревнования будут 11 февраля

Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, хоккей, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.

Какие медали разыграют 11 февраля

7 комплектов наград в семи видах спорта:

  • Горные лыжи
  • Биатлон
  • Лыжные гонки
  • Шорт-трек
  • Скелетон
  • Сноуборд
  • Конькобежный спорт

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Олимпиада в Пекине: все чемпионы 10 февраля

Кто из российских спортсменов выступит 11 февраля

Начнут соревновательный день керлингисты, причем у нашей команды завтра сразу две сессии — против швейцарцев и датчан. Параллельно с этим пройдут первые спуски скелетонисток, от России выступят Юлия Канакина, Елена Никитина и Алина Тарарыченкова. После чего переключаемся на финал в супергиганте — Юлия Плешкова уйдет на дистанцию под 22-м номером.

07:10 — время стартового вбрасывания в матче Россия vs Дания: действующие чемпионы Игр встретятся с пока главной сенсацией турнира (датчане в первом матче обыграли чехов). А почти что в момент финальной сирены свою вторую олимпийскую сессию начнет команда Ковалевой — против швейцарок.

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Классическая разделка стартует в 10:00, здесь следим за Александром Большуновым, Денисом Спицовым, Иваном Якимушкиным и Ильей Семиковым. Сразу после лыжных разборок начнутся биатлонные, наш состав — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. А прямо между ними стайеры-конькобежцы поборются за медали в гонке на 10 000 м, от России побежит Александр Румянцев.

14:00 — старт квалификации в прыжках с трамплина (Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов), а также забегов на выбывание в шорт-треке (Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Павел Ситникова, Константин Ивлев, мужская эстафета). Завершится соревновательный день финальными спусками в мужском скелетоне (Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов).

Олимпиада-2022: расписание финалов 11 февраля

  • 05:25 — Сноуборд, хафпайп. Мужчины
  • 06:00 — Горные лыжи, супергигант. Женщины
  • 10:00 — Лыжные гонки, 15 км классикой. Мужчины
  • 11:00 — Конькобежный спорт, 10 000 м. Мужчины
  • 12:00 — Биатлон, спринт. Женщины
  • 15:43 — Шорт-трек, 1000 м. Женщины
  • 16:55 — Скелетон. Мужчины.

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Пекин-2022: лучшие кадры 10 февраля

Шансы российских спортсменов на медали 11 февраля

Главное событие дня — лыжная разделка. В скиатлоне на первой пятнашке Большунов и Ийво Нисканен убежали ото всех, в очередной раз подтвердив тот факт, что в пелотоне при использовании классического хода равных им нет. Пришло время выявить лучшего на олимпийской трассе.

В коньках разыграно уже четыре комплекта наград, а у сборной России до сих пор лучшим результатом является 4-е место Сергея Трофимова. Завтра ситуацию постарается исправить Александр Румянцев — действующий бронзовый призер ЧМ на дистанции 10 000 м. В биатлоне наших спортсменок среди фаворитов нет, но при точной стрельбе Кристина Резцова точно навяжет борьбу.

Завершится распределение пятничных медалей мужским скелетоном. Александру Третьякову скоро 37, а он в прекрасной форме и уже заявил, что мыслей об уходе пока нет. После двух попыток он с Рукосуевым делит 4-е место — подиум очень близко.

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История Олимпийских игр
XXIII Зимние Олимпийские игры в Пхенчхане
XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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Арена Укэсун
Биг-эйр Шоуган
Национальный биатлонный центр
Национальный конькобежный стадион
Национальный крытый стадион
Национальный стадион («Птичье гнездо»)
Национальный центр водных видов спорта («Водный куб»)
Национальный центр горнолыжного спорта
Национальный центр лыжного спорта
Национальный центр прыжков с трамплина
Национальный центр санного спорта
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