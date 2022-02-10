Сколько медалей возьмет Россия 11 февраля: Большунов идет за вторым титулом, Третьяков подтвердит свой класс
Превью пятницы.
Превью пятницы.
Сегодня сборная России без медалей — по количеству золотых наши спортсмены опустились на девятое место, утратив лидерство и по общему числу наград.
На командном зачете долго не задерживаемся и знакомимся с программой завтрашнего дня.
Горные лыжи, биатлон, лыжные гонки, керлинг, хоккей, шорт-трек, скелетон, прыжки с трамплина, сноуборд, конькобежный спорт.
7 комплектов наград в семи видах спорта:
Начнут соревновательный день керлингисты, причем у нашей команды завтра сразу две сессии — против швейцарцев и датчан. Параллельно с этим пройдут первые спуски скелетонисток, от России выступят Юлия Канакина, Елена Никитина и Алина Тарарыченкова. После чего переключаемся на финал в супергиганте — Юлия Плешкова уйдет на дистанцию под 22-м номером.
07:10 — время стартового вбрасывания в матче Россия vs Дания: действующие чемпионы Игр встретятся с пока главной сенсацией турнира (датчане в первом матче обыграли чехов). А почти что в момент финальной сирены свою вторую олимпийскую сессию начнет команда Ковалевой — против швейцарок.
Классическая разделка стартует в 10:00, здесь следим за Александром Большуновым, Денисом Спицовым, Иваном Якимушкиным и Ильей Семиковым. Сразу после лыжных разборок начнутся биатлонные, наш состав — Кристина Резцова, Ульяна Нигматуллина, Ирина Казакевич и Светлана Миронова. А прямо между ними стайеры-конькобежцы поборются за медали в гонке на 10 000 м, от России побежит Александр Румянцев.
14:00 — старт квалификации в прыжках с трамплина (Евгений Климов, Данил Садреев, Михаил Назаров и Роман Трофимов), а также забегов на выбывание в шорт-треке (Анна Вострикова, Екатерина Ефременкова, Павел Ситникова, Константин Ивлев, мужская эстафета). Завершится соревновательный день финальными спусками в мужском скелетоне (Александр Третьяков, Евгений Рукосуев, Даниил Романов).
Главное событие дня — лыжная разделка. В скиатлоне на первой пятнашке Большунов и Ийво Нисканен убежали ото всех, в очередной раз подтвердив тот факт, что в пелотоне при использовании классического хода равных им нет. Пришло время выявить лучшего на олимпийской трассе.
В коньках разыграно уже четыре комплекта наград, а у сборной России до сих пор лучшим результатом является 4-е место Сергея Трофимова. Завтра ситуацию постарается исправить Александр Румянцев — действующий бронзовый призер ЧМ на дистанции 10 000 м. В биатлоне наших спортсменок среди фаворитов нет, но при точной стрельбе Кристина Резцова точно навяжет борьбу.
Завершится распределение пятничных медалей мужским скелетоном. Александру Третьякову скоро 37, а он в прекрасной форме и уже заявил, что мыслей об уходе пока нет. После двух попыток он с Рукосуевым делит 4-е место — подиум очень близко.