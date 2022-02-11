Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев

Зимние игры в Пекине

4 февраля - 20 февраля 2022

Медальный зачет
1Германия
6
3
0
2Норвегия
5
3
4
9Россия
2
3
6
Биатлон
Бобслей
Горные лыжи
Двоеборье
Керлинг
Коньки
Лыжные гонки
Прыжки с трамплина
Санный спорт
Скелетон
Сноуборд
Фигурное катание
Фристайл
Хоккей
Шорт-трек
Результаты
Санный спорт
Командные соревнования. Микст
Германия
Австрия
Латвия
Результаты
Коньки
5 000 м. Женщины. Финал
Ирена Схаутен
Изабелла Вайдеманн
Мартина Сабликова
Результаты
Фристайл
Акробатика. Командные соревнования. Микст. Финал
США
Китай
Канада
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Мужчины. Финал
Алессандро Хеммерле
Элиот Гронден
Омар Визинтин
Результаты
Лыжные гонки
Индивидуальная гонка, 10 км (К). Женщины
Тереза Йохауг
Кертту Нисканен
Криста Пармакоски
Результаты
Горные лыжи
Суперкомбинация. Мужчины. Слалом
Йоханнес Штрольц
Александр Килде
Джеймс Кроуфорд
Результаты
Фигурное катание
Мужчины. Мужчины. Итог
Нэтан Чен
Юма Кагияма
Шома Уно
Результаты
Сноуборд
Хаф-пайп. Женщины. Финал
Хлоя Ким
Керальт Кастельет
Сена Томита
Результаты
Санный спорт
Двойка. Мужчины. 2-й заезд
Т. Вендль/Арльт
Эггерт/Бенеккен
Штой/Коллер
Результаты
Шорт-трек
1 500 м. Мужчины. Финал А
Хван Дэ Хон
Стивен Дюбуа
Семен Елистратов
Результаты
Двоеборье
К-90 + 10 км. Мужчины. Гонка
Винценц Гайгер
Йерген Гробак
Лукас Грайдерер
Результаты
Сноуборд
Борд-кросс. Женщины. Финал
Линдси Джакобеллис
Хло Трапеш
Мерьета Одайн
Результаты
Горные лыжи
Слалом. Женщины. 2-я попытка
Петра Влгова
Катарина Линсбергер
Венди Хольденер
Результаты
Фристайл
Биг-эйр. Мужчины. Финал
Бирк Рууд
Колби Стивенсон
Хенрик Харлаут
Результаты
Санный спорт
Одиночка. Женщины. 4-й заезд
Натали Гайзенбергер
Анна Беррайтер
Татьяна Иванова
Результаты
Керлинг
Микст. Финал
Италия
Норвегия
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Мужчины. Финал
Йоханнес Клебо
Федерико Пеллегрино
Александр Терентьев
Результаты
Лыжные гонки
Спринт (С). Женщины. Финал
Юнна Сундлинг
Майя Дальквист
Джессика Диггинс
Результаты
Коньки
1 500 м. Мужчины. Финал
Кьелд Нейс
Томас Крол
Ким Мин Сок
Результаты
Биатлон
Индивидуальная гонка. Мужчины. 20 км
Кантен Фийон-Майе
Антон Смольский
Йоханнес Бе
Результаты
Расписание событий
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
04:05скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
04:05скороВеликобританияСША
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
04:05скороШвецияИталия
Керлинг. Мужчины. Сессия 3
04:05скороДанияКитай
Скелетон. Женщины
04:30скороЖенщины. 1-й заезд
Сноуборд. Мужчины
04:30скороХаф-пайп. Мужчины. Финал
Скелетон. Женщины
06:00скороЖенщины. 2-й заезд
Горные лыжи. Женщины
06:00скороСупергигант. Женщины
Хоккей. Мужчины. Группа B
07:10скороДанияРоссия
Хоккей. Женщины. 1/4 финала
07:10скороСШАЧехия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороСШАКитай
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороКанадаЯпония
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороШвейцарияРоссия
Керлинг. Женщины. Сессия 3
09:05скороЮжная КореяВеликобритания
Лыжные гонки. Мужчины
10:00скороИндивидуальная гонка, 15 км (К). Мужчины
Коньки. Мужчины
11:00скоро10 000 м. Мужчины. Финал
Хоккей. Мужчины. Группа B
11:40скороЧехияШвейцария
Хоккей. Мужчины. Группа C
11:40скороШвецияСловакия
Биатлон. Женщины
12:00скороСпринт. Женщины. 7,5 км
Прыжки с трамплина. Мужчины
14:00скороК-125. Личные соревнования. Мужчины. Квалификация
00:47 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Старт хоккея на Олимпиаде: Россия мучалась, Канада берегла силы, а американцы уничтожили хозяев

Итоги первого тура от «СЭ».

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Хоккей

Мужчины 2022
Группа B, 11.02.2022, 7:10

Дания-Россия-

Первый тур олимпийского хоккейного турнира — не время для долгоиграющих выводов. Команды подошли к старту Игр в разных кондициях. Некоторые хоккеисты отбывали карантин из-за позитивных тестов. Чехи, к примеру, долго не могли собраться в Пекине в полном составе. Тренировались и вшестером, и без голкиперов, когда в ворота вставал экипировщик. Пекинский марафон преподносит сюрпризы не только на стадионах, но и в ковидных лабораториях. Однако первые матчи — позади, и идеи тренеров дали поводы для размышлений.

Противоположные впечатления оставили игры главных фаворитов турнира. Россияне мучались со Швейцарией и отскочили благодаря шальному рикошету. С креативом и реализацией — беда. Стала ли невзрачная игра с минимумом творчества следствием месячного простоя, узнаем совсем скоро.

Ни Дания, ни тем более Чехия расслабиться команде Алексея Жамнова не позволят. А за счет доставки шайбы из угла в угол забивать сложно. Терпение и дисциплина — это хорошо, но для победы необходимы свежие мысли в атаке.

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Датчане преподнесли первую сенсацию хоккейной Олимпиады. Беззвездная команда, которая меньше остальных аутсайдеров пострадала от отказа НХЛ, застегнулась на все пуговицы с чехами и вымучила победу. Дания сыграла скучно, серо, в откат, но от них никто и не ждал фейерверка в атаке. Парни Хайнца Элерса подстроились под соперника и не растранжирили созданные моменты. Защитники, когда в их зоне становилось жарко, ничего не изобретали и отбрасывались по стеклу. Просто, но эффективно — так тезисно опишу хоккей датчан. Со второго тура соперники изучат их более тщательно — сомневаюсь, что тактика Элерса принесет результат на дистанции против мастеровитых команд. Да и стоять на ушах в каждой игре вратарь Себастьян Дам не сможет.

Приятно удивили финны и словаки. Несмотря на раннее время, матч получился динамичным, событийным и результативным. Дубли от 17-летнего таланта Юрая Слафковского и Миро Аалтонена. Хет-трик Сакари Маннинена. Тройка из «Салавата Юлаева» — локомотив финской атаки. При этом у Юкки Ялонена есть и подольская связка Аалтонен — Ойямяки, и звено Филппулы с Песоненом и Пакариненом. Загонять соперника и нарисовать хитрые комбинации способы три звена. Четвертое — больше нацелено на сдерживание и пахоту. Финны прилетели в Пекин не для того, чтобы отсиживаться у своих ворот и ждать подарков соперника.

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Группа С — самая ровная на Олимпиаде. В оставшихся матчах квартета жду сюрпризы. К этому были близки латыши, которые превратили 0:3 со Швецией в скользкие 2:3. «Тре Крунур» показали хороший темп, рационально обращались с шайбой и своевременно доставляли ее на ворота. Концовка оказалась тревожной, но шведы выстояли.

Канадцы против Германии сыграли в лучших традициях национальной школы. Неважно, в каком составе и на какой турнир приехали «Кленовые». Их отличительный стиль — наглядное объяснение, почему канадцы — претенденты на золото Олимпиады. Команда Клода Жюльена ничего не изобрела. Классический взрывной старт сбил финалистов прошлой Олимпиады немцев. Результат «Кленовые» предопределили за 11 минут, когда отправили в ворота соперников три безответные шайбы. Далее — включили энергосберегающий режим и сэкономили силы для следующих матчах.

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Немцы из борьбы не выключились и оказывали давление на соперника. Пять пропущенных шайб — не знак того, что у серебряных призеров Олимпиады-2018 хаос в обороне. Германия играла организованно и дисциплинированно — допустила только два удаления, одно из которых канадцы реализовали. Разрыв по счету мог быть не таким пугающим, выручи пару раз команду вратарь Матиас Нидербергер.

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Сложно оценить американцев по матчу с обреченными на фиаско китайцами. Не сомневался, что США отгрузят хозяевам целую авоську и буднично возьмут три очка. Китайцам повезло, что соперник остановился на восьми голах — могли забивать больше. Пока американцы — загадка, но показательно, что сегодня у них отличились игроки трех звеньев. С вариативностью в атаке проблем у Дэвида Куинна возникнуть не должно.

Результаты первого тура, как и всего группового этапа, бессмысленны, если рассматривать плей-офф. Матчи на вылет ждут все 12 команд. От положения в квартетах зависят только прямые путевки в четвертьфинал и пары дополнительного раунда. За феерию на старте не выпишут медали и похвальные грамоты. Однако каждый матч — повод оценить заготовки тренеров и состояние хоккеистов. Олимпиада — короткий турнир. Изменить в одночасье рисунок игры не представляется возможным. По первым матчам заметно, какие команды прилетели в Пекин бежать, творить и созидать, а какие — терпеть, обороняться и бороться.

Михаил Скрыль

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XXII Зимние Олимпийские игры в Сочи
XXI Зимние Олимпийские игры в Ванкувере
XX Зимние Олимпийские игры в Турине
XIX Зимние Олимпийские игры в Солт-Лейк-Сити
XVIII Зимние Олимпийские игры в Нагано
XVII Зимние Олимпийские игры в Лиллехаммере
XVI Зимние Олимпийские игры в Альбервиле
XV Зимние Олимпийские игры в Калгари
XIV Зимние Олимпийские игры в Сараево
XIII Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
XII Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
XI Зимние Олимпийские игры в Саппоро
X Зимние Олимпийские игры в Гренобле
IX Зимние Олимпийские игры в Инсбруке
VIII Зимние Олимпийские игры в Скво-Вэлли
VII зимние Олимпийские игры в Кортина-д’Ампеццо
VI зимние Олимпийские игры в Осло
V Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
IV Зимние Олимпийские игры в Гармиш-Партенкирхене
III Зимние Олимпийские игры в Лейк-Плэсиде
II Зимние Олимпийские игры в Санкт-Морице
I Зимние Олимпийские игры в Шамони
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