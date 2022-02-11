Камила Валиева появилась на льду посреди тренировки на Олимпиаде в Пекине

Спортсменка не стала исполнять прогон, Валиева вышла на лёд прямо к нему, но так и не раскаталась, совершив лишь несколько прокатов и прыжков.

Ранее сообщалось, что Камила Валиева не вышла на утреннюю тренировку. На тренировке присутствовали Александра Трусова и Анна Щербакова, а также наставники Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

9 февраля, вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Появилась информация, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.