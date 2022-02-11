Валиева, Трусова и Щербакова не стали общаться с журналистами после тренировки

Ранее сообщалось, что Анна Щербакова и Александра Трусова первыми вышли на тренировку. Чуть позже к ним присоединилась Камила Валиева. Также не тренировке присутствовали Этери Тутберидзе, Сергей Дудаков и Даниил Глейхенгауз.

9 февраля, вокруг 15-летней Валиевой разразился скандал. Появилась информация, что допинг-тест фигуристки показал наличие запрещённой субстанции в микродозе. Сообщалось, что именно по этой причине организаторы Олимпиады перенесли церемонию награждения призёров командных соревнований. Россия с Валиевой в составе выиграла командный турнир.