Американская фигуристка: русские девушки — потрясающие спортсменки

«Русские девушки потрясающие. Мне нечего сказать о том, что сейчас происходит, это не моё дело. Но русские девушки — потрясающие спортсменки, я наблюдала их тренировки, их катание говорит само за себя», — передаёт слова Белл корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.