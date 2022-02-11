«Меня списали, как испорченное мясо». Русская красавица-сноубордистка раскритиковала сборную России

"Вчера в прямом эфире на телевидении я подняла очень важную тему как для сноубордистов, так и для всех россиян, которым интересно, почему у нас в этом году почти никто не отобрался на Олимпиаду в дисциплинах биг-эйр, слоупстайл и халф-пайп.

Для начала хочу рассказать о себе. Кто не знает, я 3-кратная чемпионка России и призер международных соревнований по сноуборду в дисциплинах биг-эйр, халф-пайп и слоупстайл, мастер спорта.

Перед Олимпиадой в Сочи в 2013 году я получила травму колена. Буквально сразу мне прислали официально письмо, что я больше не в сборной России. И поэтому никакой поддержки с их стороны у меня не было, просто списали, как испорченное мясо.

Но я люблю сноубординг и это дело моей жизни, поэтому восстановившись своими силами и затратами, я выступила на самом зрелищном трамплине за все время и тем самым доказала, что я смогу все, если захочу!

Тогда мне сразу позвонил мой бывший тренер впервые за два года после травмы и сказал, что я должна пройти врачей для участия в чемпионате России. Он типа увидел, что я восстановилась (сама) и могу побежать, ему я снова стала интересна как спортсмен. Но я, как сильная личность, высказала, что думаю о его тренерском подходе и о нашей сборной в целом.