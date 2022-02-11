Японский сноубордист Хирано завоевал золото в хафпайпе на Олимпиаде
ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Японский сноубордист Аюму Хирано одержал победу в хафпайпе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
ПЕКИН, 11 фев — РИА Новости. Японский сноубордист Аюму Хирано одержал победу в хафпайпе на зимних Олимпийских играх в Пекине.
Хирано по итогам трех попыток получил за свое лучше выступление 96,00 балла, что позволило ему занять первое место. Серебряную медаль Игр в Пекине завоевал представитель Австралии Джеймс Скотти, набравший 92,50 балла. Третьим стал швейцарец Ян Шеррер (87,25).
Трехкратный олимпийский чемпион в хафпайпе американец Шон Уайт занял четвертое место, набрав 85,00 балла.
Соревнования сноубордистов на Олимпиаде в Пекине продлятся до 15 февраля.